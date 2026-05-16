به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر شنبه در نشست «پویش جبهه مردمی ایران ما» با اشاره به چرایی شروع جنگ تحمیلی، اظهار کرد: دشمنان با اهدافی چون براندازی و تجزیه ایران، یعنی کشوری که دارای منابع عظیم انرژی، موقعیت استراتژیک در تنگه هرمز و خلیج فارس، ذخایر گازی و معادن غنی است، جنگ را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه اسرائیل کودککش و آمریکای جنایتکار در حالی که ادعای برقراری دموکراسی، عدالت و آزادی را دارند، اقداماتشان گواه ضدیت با این ارزشهاست، گفت: خونهای ریخته شده و جنایات صورت گرفته نشان میدهد که اهداف پشت پرده این اقدامات، فراتر از شعارهای ظاهری است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دشمنان در دستور کار خود، براندازی، تجزیه و فروپاشی کامل ایران را دنبال میکردند، لذا طبیعی است که در این مسیر، همه مردم ایران باید نقشآفرینی کنند که راهاندازی این پویشها یکی از اهداف مشارکت مردم است.
وی هدف اصلی این پویشها را مشارکت مردم برای سربلندی ایران عنوان کرد و افزود: پویشهای مردمی به معنای مشارکت داوطلبانه مردم برای حل بخشی از مشکلات جامعه در شرایط کنونی است.
رحمانی با تأکید بر اهمیت مشارکت داوطلبانه مردم در پویشها، تصریح کرد: این پویشها در راستای شعارهای دولت مبنی بر اتحاد ملی و مشارکت مردم شکل گرفته است و رئیسجمهور نیز بر این موضوع تأکید فراوان دارد.
وی در ادامه به اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: مهمترین بخش کار در این پویشها، کمک به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف است و رعایت نکردن الگوی مصرف ما را با استانداردهای جهانی فاصله میدهد.
