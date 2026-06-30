رونمایی از یک سامانه جدید در بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، آرزو ذکاییفر از رونمایی نخستین «دستیار هوشمند آموزش سامانه اشتغال و دستورالعملهای معاونت اشتغال» همزمان با هفته بهزیستی خبر داد.
وی با اعلام این خبر اظهار کرد: برای نخستین بار در سازمان بهزیستی، دستیار هوشمندی مبتنی بر هوش مصنوعی با هدف پاسخگویی به سؤالات کارشناسان حوزه اشتغال، تفسیر و استنتاج از دستورالعملهای معاونت اشتغال و تسهیل دسترسی به اطلاعات تخصصی طراحی و توسعه یافته است که در هفته بهزیستی بهصورت رسمی رونمایی خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به رویکردهای نوین مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی در بهرهگیری از فناوریهای هوشمند افزود: اشتغال، فرایندی پویا و مبتنی بر زنجیرهای از مراحل بههمپیوسته است و شکلگیری اشتغال پایدار مستلزم آن است که تمامی فرآیندهای پیش از ایجاد، حین اجرا و پس از شکلگیری کسبوکار بهدرستی طراحی و مدیریت شوند.
ذکایی فر گفت: در این میان، مؤلفههایی همچون علاقه، مهارت، نیاز بازار و درآمد پایدار، در کنار دسترسی به قوانین، دستورالعملها، منابع مالی و دادههای دقیق و شفاف، از مهمترین عوامل موفقیت و پایداری طرحهای اشتغال به شمار میروند.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: بر همین اساس و با هدف ایجاد مدیریتی هوشمند، شفاف و پویا در حوزه اشتغال، طراحی و توسعه این دستیار هوشمند با همکاری مرکز برنامهریزی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان و با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفت تا دسترسی کاربران و ذینفعان به اطلاعات تخصصی، ضوابط، فرآیندها و خدمات مرتبط با سامانه اشتغال، با سرعت، دقت و سهولت بیشتری انجام شود.
وی افزود: این سامانه علاوه بر پاسخگویی هوشمند به پرسشهای کارشناسان، از قابلیت استنتاج و تحلیل محتوای دستورالعملهای معاونت اشتغال برخوردار است و میتواند پاسخهای دقیق، مستند و منطبق با ضوابط و مقررات این حوزه ارائه کند.
ذکاییفر ادامه داد: یکی از مهمترین قابلیتهای این دستیار هوشمند، امکان اتصال و یکپارچهسازی آن با سامانه اشتغال سازمان بهزیستی است؛ بهگونهای که کارشناسان میتوانند در بستر سامانه، بهصورت مستقیم با این دستیار تعامل کرده و پاسخ پرسشهای تخصصی و راهنماییهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی همچنین با اشاره به توسعه قابلیتهای ارتباطی این سامانه تصریح کرد: امکان اتصال این دستیار هوشمند به گروههای کاری در پیامرسان «بله» نیز فراهم شده است تا همکاران بتوانند در محیطهای کاری خود، از راهنماییهای تخصصی مرتبط با دستورالعملهای اشتغال، پاسخ به ابهامات اجرایی و راهنمای فرآیندهای سامانه اشتغال بهرهمند شوند.
وی در پایان تأکید کرد: این اقدام، گامی مهم در مسیر هوشمندسازی خدمات تخصصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در سازمان بهزیستی است و زمینه را برای افزایش دقت، سرعت و کیفیت ارائه خدمات در حوزه اشتغال فراهم خواهد کرد.
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