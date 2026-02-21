به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری صبح شنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان نیازمند اطلاعرسانی گسترده و تمرکز در پیگیری است و پارک علم و فناوری بهعنوان محور اجرای این قانون در استان تعیین شده است.
وی با اشاره به ظرفیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان افزود: این ماده امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای اجرای طرحهای تحقیق و توسعه را فراهم کرده است، اما بهدلیل استقرار صنایع بزرگ استان در مناطق کمترتوسعهیافته و برخورداری از معافیت مالیاتی، امکان بهرهگیری کامل از این ظرفیت در داخل استان محدود است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: در همین راستا، استفاده از ظرفیت مالیاتی شرکتهای بزرگ ملی از جمله شرکتهای وابسته به شستا و سایر بنگاههای اقتصادی خارج از استان برای اجرای پروژههای فناورانه در کردستان در حال پیگیری است.
ازهاری با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکتهای دانشبنیان بیان کرد: دستگاههای اجرایی موظف شدهاند در صورت وجود توان تولید داخل استان، خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود را از شرکتهای بومی انجام دهند و از ظرفیت سامانههای مربوط برای این منظور استفاده کنند.
وی همچنین از تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال در استان خبر داد و گفت: این کمیته ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسبوکارهای این حوزه فعالیت میکند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به وضعیت منابع بانکی استان افزود: تا پایان دیماه سال جاری، میزان منابع بانکی استان به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت مصارف به منابع حدود ۹۶.۵ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
ازهاری به تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از این تسهیلات پرداخت شده و روند پرداخت همچنان ادامه دارد و جلسات منظم برای پایش اجرای طرحها برگزار میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اطلاعرسانی به فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: امکان واردات کالاهای اساسی در قالب تهاتر برای صادرکنندگان فراهم شده و لازم است اطلاعرسانی لازم در این زمینه انجام شود.
معاون اقتصادی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: حمایت از صادرات، تسهیل فرآیندهای بانکی و استفاده از ظرفیتهای قانونی در حوزه دانشبنیان از مهمترین برنامههای استان برای توسعه اقتصادی و تقویت تولید است.
