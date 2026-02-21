۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

لزوم پیگیری اعتبار مالیاتی شرکت‌های خارج از کردستان برای توسعه فناوری

سنندج- معاون هماهنگی اقتصادی استاندار کردستان گفت:‌با توجه به معافیت مالیاتی صنایع بزرگ استان،استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی شرکت‌های بزرگ خارج از استان برای اجرای توسعه فناوری استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده و تمرکز در پیگیری است و پارک علم و فناوری به‌عنوان محور اجرای این قانون در استان تعیین شده است.

وی با اشاره به ظرفیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان افزود: این ماده امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه را فراهم کرده است، اما به‌دلیل استقرار صنایع بزرگ استان در مناطق کمترتوسعه‌یافته و برخورداری از معافیت مالیاتی، امکان بهره‌گیری کامل از این ظرفیت در داخل استان محدود است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: در همین راستا، استفاده از ظرفیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ ملی از جمله شرکت‌های وابسته به شستا و سایر بنگاه‌های اقتصادی خارج از استان برای اجرای پروژه‌های فناورانه در کردستان در حال پیگیری است.

ازهاری با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند در صورت وجود توان تولید داخل استان، خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود را از شرکت‌های بومی انجام دهند و از ظرفیت سامانه‌های مربوط برای این منظور استفاده کنند.

وی همچنین از تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال در استان خبر داد و گفت: این کمیته ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه فعالیت می‌کند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به وضعیت منابع بانکی استان افزود: تا پایان دی‌ماه سال جاری، میزان منابع بانکی استان به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت مصارف به منابع حدود ۹۶.۵ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

ازهاری به تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از این تسهیلات پرداخت شده و روند پرداخت همچنان ادامه دارد و جلسات منظم برای پایش اجرای طرح‌ها برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: امکان واردات کالاهای اساسی در قالب تهاتر برای صادرکنندگان فراهم شده و لازم است اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام شود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: حمایت از صادرات، تسهیل فرآیندهای بانکی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حوزه دانش‌بنیان از مهم‌ترین برنامه‌های استان برای توسعه اقتصادی و تقویت تولید است.

