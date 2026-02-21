۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

یک کشته و چندین زخمی در تیراندازی در مرکز مکزیک

شهرداری سانفرانسیسکو دل رینکون روز شنبه اعلام کرد که در تیراندازی در ایالت مرکزی گواناخواتو در مکزیک، یک نفر کشته و چندین نفر دیگر، که اکثر آنها کودک بودند، زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شهرداری در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله در یک پارک محلی رخ داده و منجر به مرگ یک فرد ۳۶ ساله شده است.

مجروحان تحت درمان پزشکی قرار گرفته‌اند. طبق این بیانیه، از میان کودکان زخمی، ۳ نفر از بیمارستان مرخص شده‌اند، در حالی که ۵ نفر دیگر در وضعیت پایداری قرار دارند.

لیبیا گارسیا، فرماندار گواناخواتو، حادثه را محکوم کرد و گفت که به ادارات امنیتی و بهداشتی ایالت دستور داده است تا مراقبت‌های پزشکی فوری و حمایت جامع را برای خانواده‌های آسیب‌دیده فراهم کنند.

او افزود که تیمش از نزدیک با دفتر دادستان کل ایالت همکاری می‌کند تا شرایط این حادثه را روشن کند و مجرمان آن را به دست عدالت بسپارد.

