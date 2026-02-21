یک کشته و چندین زخمی در تیراندازی در مرکز مکزیک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شهرداری در بیانیهای اعلام کرد که این حمله در یک پارک محلی رخ داده و منجر به مرگ یک فرد ۳۶ ساله شده است.
مجروحان تحت درمان پزشکی قرار گرفتهاند. طبق این بیانیه، از میان کودکان زخمی، ۳ نفر از بیمارستان مرخص شدهاند، در حالی که ۵ نفر دیگر در وضعیت پایداری قرار دارند.
لیبیا گارسیا، فرماندار گواناخواتو، حادثه را محکوم کرد و گفت که به ادارات امنیتی و بهداشتی ایالت دستور داده است تا مراقبتهای پزشکی فوری و حمایت جامع را برای خانوادههای آسیبدیده فراهم کنند.
او افزود که تیمش از نزدیک با دفتر دادستان کل ایالت همکاری میکند تا شرایط این حادثه را روشن کند و مجرمان آن را به دست عدالت بسپارد.
