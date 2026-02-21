۶۳۵ نامزد در انتخابات شوراهای روستاهای بخش مرکزی زنجان ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس رستمی از پایان فرآیند ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در این بخش خبر داد و گفت: در مهلت هشتروزه تعیینشده برای ثبتنام، ۶۴۰ نفر اقدام به نامنویسی کردند که ثبتنام ۶۳۵ نفر از آنان قطعی و نهایی شده است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات در ۹۷ روستای بخش مرکزی افزود: از این تعداد، ۹۱ روستا دارای شورای اسلامی سهنفره و ۶ روستا دارای شورای اسلامی پنجنفره خواهند بود و در مجموع رقابت برای تصدی ۳۰۳ کرسی شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی برگزار میشود.
رئیس هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی با تشریح ترکیب آماری داوطلبان اظهار کرد: حدود ۵ درصد از ثبتنامکنندگان را بانوان و نزدیک به ۱۰ درصد را ایثارگران تشکیل میدهند.
رستمی افزود: بیشترین فراوانی سنی داوطلبان در بازه ۴۰ تا ۵۵ سال قرار دارد که بیانگر حضور نیروهای دارای تجربه و آشنا به مسائل اجتماعی و مدیریتی در این دوره است.
بخشدار مرکزی زنجان درباره مراحل بعدی انتخابات نیز گفت: پس از دریافت پاسخ استعلامها از مراجع پنجگانه قانونی، بررسی صلاحیتها در هیئت اجرایی انجام و نتایج برای رسیدگی نهایی به هیئت نظارت ارسال خواهد شد.
رستمی ابراز امیدواری کرد: پس از نهایی شدن اسامی نامزدها، انتخابات در روز ۱۱ اردیبهشت سال آینده بهصورت سالم، قانونمند و با مشارکت گسترده مردم روستاهای بخش مرکزی برگزار شود.
