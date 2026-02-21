به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موقعیت راهبردی همدان در شبکه راه‌های کشور اظهار کرد: این استان به‌عنوان گلوگاه ارتباطی استان‌های غربی و با برخورداری از سه کریدور مهم حمل‌ونقل جاده‌ای، نقش مؤثری در ترافیک کشور دارد؛ از این‌رو ارتقای ایمنی راه‌ها در آستانه سال نو از اولویت‌های اصلی اداره‌کل است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده افزود: ۳۴ تیم عملیاتی در حوزه‌هایی نظیر خط‌کشی، شانه‌سازی، رفع آب‌شستگی، پاکسازی حاشیه نیوجرسی‌ها، تعمیر و نصب گاردریل، تعدیل شیب شیروانی و بهسازی تابلوها و علائم مستقر شده‌اند.

پرورشی ادامه داد: تعمیر و نگهداری سیستم‌های روشنایی، لکه‌گیری آسفالت، رنگ‌آمیزی سرعت‌کاه‌ها و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری استان همدان با اشاره به عملکرد سال جاری گفت: در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۷۶۳ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت در راه‌های استان اجرا شده و این روند سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر نقش خط‌کشی در کاهش سوانح افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲ هزار و ۸۶۹ کیلومتر خط‌کشی در محورهای استان انجام شده است.

پرورشی در پایان بیان کرد: هم‌اکنون دو گروه تخصصی خط‌کشی به‌صورت مستمر در حال فعالیت هستند تا ایمنی تردد مسافران نوروزی تأمین شود.