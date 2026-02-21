۷۲۸ مصوبه حاصل ۱۸ جلسه ستاد تسهیل در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شمسیپور پیش از ظهر شنبه در حاشیه ستاد تسهیل چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این هجدهمین کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این کارگروه، طبق روال معمول به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای بخش صنعت، معدن و کشاورزی پرداخته شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: تعداد ۷۲۸ مصوبه تاکنون در ستاد تسهیل استان داشتیم.
شمسیپور ادامه داد: از این تعداد ۴۱۳ مصوبه یعنی ۷۷ درصد کل مصوبات که مربوط به جهاد میباشد، امهال شده است، همچنین ۷۸ درصد این مصوبات عملیاتی شده و به تثبیت اشتغال، رفع مشکلات واحدهای تولیدی با بانکها و سایر بخشهای اقتصادی کمک کرده است.
وی ادامه داد: ۲۲ درصد از مصوبات هم در دست پیگیری و اقدام هستند که در این جلسه مقرر شد، جمعبندیها صورت گیرد و در جلسات آتی بررسی و مورد پیگیری مجدد قرار گیرد تا در سالجاری مشکلات رفع شود.
نظر شما