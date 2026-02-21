«سفیران پاپ به دربار خانان مغول» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوراکه ویلتس (۱۹۲۹ –۲۰۱۶) تاریخ‌دان و زبان‌شناس ایتالیایی بود که در مطالعات مغول‌شناسی تخصص داشت. او در شهر رم به دنیا آمد و مادربزرگش یک تاتار از شهر قازان در مرکز روسیه بود. در سال ۱۹۴۷ با مطالعه کتاب «چنگیزخان و میراث او» نوشته مایکل پراودین به یادگیری زبان مغولی علاقه‌مند شد. دوراکه ویلتس مدرک حقوق خود را از دانشگاهی در رم دریافت کرد و سپس در ناپل به تحصیل در رشته مطالعات شرقی پرداخت و از سال ۱۹۶۵ به عنوان پژوهشگر در بخش تاریخ خاور دور دانشگاه ملی استرالیا فعالیت خود را آغاز کرد.

از جمله آثار مهم او ترجمه «تاریخ سری مغولان» است که در قالب یازده جلد در مجموعه مقالات تاریخ خاور دور منتشر کرد. سپس به عنوان پژوهشگر ارشد در بخش تاریخ اقیانوسیه و آسیا در دانشگاه ملی استرالیا مشغول شد. حوزه‌های پژوهشی او شامل تاریخ سیاسی و فرهنگی چین و مغولستان در قرن سیزدهم و چهاردهم، ارتباطات سیاسی و فرهنگی شرق و غرب، و به طور کلی زبان‌شناسی چینی-مغولی بود.

کتاب «سفیران پاپ به دربار خانان مغول» یکی از آثار مهم اوست که برای اولین بار در سال ۱۳۵۳ با ترجمه مسعود رجب‌نیا توسط انتشارات خوارزمی منتشر شد. کتاب سفیران پاپ به دربار خانان مغول اثری تاریخی است که به بررسی روابط سیاسی، مذهبی و دیپلماتیک میان کلیسای کاتولیک و امپراتوری مغول در قرن سیزدهم میلادی می‌پردازد. زمانی که کلیسا دریافت که توان مقابله نظامی مستقیم با مغول‌ها را ندارد و به همین دلیل تلاش کرد از مسیر دیپلماسی، گفت‌وگو و حتی تبلیغ مذهبی وارد تعامل شود. این اثر در اصل بر پایه پژوهش‌های تاریخی درباره مأموریت‌های پاپ برای ارتباط با حاکمان مغول نوشته شده و به یکی از دوره‌های حساس تاریخ روابط شرق و غرب می‌پردازد.

کتاب «سفیران پاپ به دربار خانان مغول» شرح می‌دهد که چگونه در قرن سیزدهم، پس از گسترش سریع امپراتوری مغول و ایجاد نگرانی در اروپا، پاپ تصمیم گرفت هیئت‌هایی را برای مذاکره، شناخت وضعیت مغول‌ها و حتی تلاش برای مسیحی‌کردن آن‌ها اعزام کند. این مأموریت‌ها شامل سفر راهبان، دیپلمات‌ها و مبلغان مذهبی به سرزمین‌های تحت سلطه مغول‌ها بود. هدف آن‌ها هم بررسی تهدید نظامی مغول‌ها و هم ایجاد ارتباط سیاسی و مذهبی با آن‌ها بود.

چاپ دوم کتاب «سفیران پاپ به دربار خانان مغول» اثر دوراکه ویلتس با ترجمه مسعود رجب‌نیا پس از ۵۱ سال از سوی انتشارات خوارزمی در هزار نسخه منتشر شده است.