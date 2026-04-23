با ترجمه احمد بیرشک، «آینشتاین» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آینشتاین» به قلم جرمی برنشتاین(نویسنده و استاد دانشگاه آمریکایی) یک اثر روایی تاریخی با تمرکز بر زندگی آینشتاین است در روزگاری که نظریه‌های علمی خود را جهانی کرد. احمد بیرشک مترجم اثر در مقدمه این کتاب می‌نویسد که تنظیم کتاب علمی برای خوانندگان اهل علم دشوار نیست، زیرا که با زبانی که برایشان بیگانه نیست با آنان سخن می‌گوید و فهمش برایشان آسان است اما علم را باید در دسترس غیر اهل آن گذاشت و این کاری است که از عهده همه کس برنمی‌آید. جرمی برنشتاین نویسنده اثر هم دانشمند است و هم توانسته دانش را به زبانی ساده بیان کند.

او کتاب را اینگونه آغاز می‌کند: «در دوستی‌ها حادثه‌ها و طنزهاست. در زندگی آینشتاین رویداد دوستی‌اش با آلبرت و الیزابت پادشاه و ملکه بلژیک به نحوی طنزآمیز موجب گردید که این انسانی که صلح را بیشتر از هرچیز دوست می‌داشت در ساخته شدن بمب اتمی و گشوده شدن عصر هسته‌ای دخیل شود...»

سپس در سه بخش کلی با سه عنوان «نظریه نسبیت»، «نسبیت ثقل و کیهانشناخت» و «نظریه کوانتوم» سه تا از پربحث‌ترین موضوعات کاری آینشتاین، دلایل شکل‌گیری، زمان و وقایع حاشیه‌ای آنها را روایت می‌کند و در لابه لای مطالب این سه بخش اساسی خواننده با ماجراهای زندگی آینشتاین نیز آشنا می‌شود. یکی از بخش‌های جالب کتاب روایت احوال او در دوران جنگ جهانی است. آنجا که او به دوست فیزیکدانش پاول ارنفست می‌نویسد: «اروپا در حال جنون دست به کاری زده است که باورکردنی نیست. آدمی در این گونه موارد پی می‌برد که به نوع بدبختی از جانوران تعلق دارد. من به آرامی به ادامه مطالعات و تفکرات مسالمت‌آمیز خود می‌پردازم و فقط احساس دلسوزی و نفرت می‌کنم...»

آینشتاین پس از فراز و فرودهای فراوان در ۱۸ آوریل ۱۹۵۵ درگذشت. چندماه پیش از مردنش به دوستی نوشت: «برای کسی که در مقابل سن به زانو درآمده باشد مرگ راه نجات است: این نکته را من که اکنون پیر شده‌ام به شدت احساس می‌کنم و به مرگ چون وامی قدیمی ‌می‌نگرم که سرانجام باید پرداخت» در شب مرگش کنار تخت بیمارستان برگ‌هایی از محاسبه‌ای ناتمام قرار داشت درباره نظریه میدان وحدت یافته. او در این اندیشه بود که صبح روز بعد آن محاسبه را دنبال کند.

چاپ اول کتاب «آینشتاین» در سال ۱۳۶۱ منتشر شده و اکنون چاپ سوم اثر جرمی برنشتاین با ترجمه احمد بیرشک در ۲۳۶ صفحه و از سوی انتشارات خوارزمی روانه بازار کتاب شده است.