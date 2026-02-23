به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش محبی مدیر دارو معاونت غذا و دارو با اشاره به ترکیبات این شیرینیهای پرمصرف ماه رمضان گفت: زولبیا و بامیه به دلیل دارا بودن مقادیر بالای قندهای ساده، چربی و کالری، موجب افزایش ناگهانی قند خون میشوند و پس از مدت کوتاهی میتوانند افت قند، احساس ضعف و بیحالی را به دنبال داشته باشند.
وی افزود: مصرف بیش از حد این شیرینیها میتواند باعث افزایش چربی خون، اختلالات قند خون، مشکلات گوارشی و در مجموع تضعیف عملکرد سیستم ایمنی بدن شود؛ موضوعی که بهویژه برای روزهداران اهمیت بیشتری دارد.
مدیر دارو معاونت غذا و دارو با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی تغذیه سالم در ایام روزهداری خاطرنشان کرد: در شرایط شیوع بیماریهای ویروسی مانند آنفلوانزا، تقویت سیستم ایمنی اهمیت دوچندان دارد و مصرف خوراکیهای پرقند و پرچرب میتواند مقاومت بدن را کاهش دهد؛ بهویژه در افراد مبتلا به دیابت، اضافهوزن، چربی خون و بیماریهای قلبیعروقی.
به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو، محبی توصیه کرد: روزهداران در وعده افطار به جای زولبیا و بامیه از مواد غذایی سالمتری مانند خرما، کشمش، میوههای تازه و مغزها به میزان متعادل استفاده کنند تا ضمن تأمین انرژی، از نوسانات شدید قند خون و عوارض احتمالی پیشگیری شود. همچنین از خرید زولبیا و بامیههای تیرهرنگ خودداری کنند، چرا که این محصولات معمولاً به شکل غیربهداشتی طبخ شده و ممکن است حاوی ذرات سوخته و مواد مضر برای سلامت باشند.
نظر شما