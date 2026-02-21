کشف بیش از ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تأکید بر عزم جدی پلیس لرستان در برقراری امنیت پایدار از اجرای طرح‌های ضربتی و مستمر مبارزه قاطع با سوداگران مرگ در بهمن‌ماه خبر داد و اظهار داشت: با رصد و اشراف اطلاعاتی و همکاری خوب مردم، در سلسله عملیات های منسجم و هدفمند توانستیم ضربه مهلکی به شبکه توزیع مواد افیونی وارد کنیم.

وی افزود: در این راستا تعداد دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی و ۱۲ قاچاقچی دستگیر شدند، همچنین تعداد ۲۷۰ خرده‌فروش مواد مخدر در سطح محلات و تا دورترین نقاط استان شناسائی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه از این متهمان بیش از ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد، تصریح کرد: ۱۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که در قالب تجهیزات و ابزار انتقال مواد مورداستفاده قرار می‌گرفتند، نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سردار هاشمی فر همچنین به اقدامات مؤثر در پاک‌سازی معابر و مقابله با پدیده اعتیاد اشاره کرد و گفت: در ادامه این طرح طرح‌های مبارزاتی در ماه گذشته حدود هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر در سطح استان جمع‌آوری و برای ترک اعتیاد و بازپروری به کمپ‌های تخصصی تحویل داده شدند.

وی تصریح کرد: طرح‌های مبارزه قاطع و بی‌امان با سوداگران مرگ به‌صورت مستمر و بدون وقفه در تمامی نقاط استان، حتی در دورترین و صعب‌العبورترین نقاط ادامه خواهد داشت و به‌هیچ‌عنوان نقطه امنی برای فعالیت این مخلان نظم و امنیت جامعه وجود نخواهد داشت.