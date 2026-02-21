کشف ۴۲۱ کیلوگرم موادمخدر و دستگیری ۲۴۶۸ قاچاقچی در شبکه ریلی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنیاسدیفر، فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: پلیس راهآهن کشور در ۱۰ ماهه سال جاری موفق شد، با تلاش شبانه روزی امنیت سفر بیش از ۲۶ میلیون مسافر را در قالب رامهای قطار تأمین و رضایتمندی مسافران را در جهت جلب اعتماد عمومی کسب کرد.
فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا در ادامه افزود: همکاران من در پلیس راه آهن کشور از آغاز سال تاکنون در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خطوط ریلی بسیار موفق و با اقتدار عملکردهاند، که با کارشناسی مبادی ذیصلاح ارزش تقریبی این کشفیات حدود ۱۷۰ میلیارد تومان برآورد شد.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه بیان کرد: با گذشت ۱۰ ماه از سال جاری تعداد ۳۵۱ نفر سارق توسط کارکنان پلیس راه آهن دستگیر و مقدار بیش از ۵۰ تن آهن آلات مسروقه ریلی کشف شد.
وی در ادامه افزود: پلیس راه آهن موفق به کشف بیش از ۴۲۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری شده است که منجر به دستگیری ۲۴۶۸ نفر در این خصوص شد، که این امر نشانگر هوشیاری و عملکرد مطلوب کارکنان پلیس راه آهن کشور است.
فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا با تأکید بر اینکه با حکم مرجع قضایی ۴۷۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توسط پلیس راه آهن کشور توقیف شده است گفت: در سال جاری تعداد ۵۹ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی کشف و حدود ۲۰ نفر سارق وسائط نقلیه دستگیر و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
سردار بنیاسدیفر در پایان اعلام داشت: پلیس راه آهن کشور با تمامی امکانات و توان خود نسبت به ارتقاء امنیت و آرامش خاطر برای مسافران سفری امن و ایمن را به ارمغان آورده است و هموطنان عزیز هر نوع موضوع مشکوکی را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.
