به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مستند، مجموعه «ترمه» مرور، بررسی و خاطره‌بازی با آثار فرهنگی و نمایشی ماه مبارک رمضان را سرفصل اصلی خود قرار داده است.

سلمان فرخنده در این مستند سراغ چهره‌هایی می‌رود که آثاری شاخص در ماه مبارک رمضان داشته‌اند؛ هنرمندانی چون سیروس مقدم و علیرضا افخمی که سریال‌های «اغما» و «او یک فرشته بود» را برای ماه مبارک رمضان ساخته‌اند یا حسن سلطانی که سال‌ها به اجرای برنامه سحر پرداخته است. همچنین اسماعیل آذر و حسین اسرافیلی نیز از شعر و شاعری در حوزه رمضان می‌گویند.

فرخنده با هوشنگ جاوید خواننده و پژوهشگر موسیقی درباره دعای خاطره‌انگیز سحر گفتگو می‌کند و به سراغ هادی آرزم می‌رود که آهنگسازی دعای «یا علی و یا عظیم» را بر عهده داشته و تواشیح اسماء الحسنی را ساخته است.

«ترمه» به تهیه‌کنندگی هادی خدادی و با کارگردانی و روایت سلمان فرخنده در ۲۰ قسمت تولید شده و از امشب شنبه ۲ اسفند هر شب ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود و روز بعد ساعت ۶:۳۰ و ۱۵ بازپخش می‌شود.