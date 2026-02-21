به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام آمار نهایی ثبتنامکنندگان اظهار کرد: در مجموع یکهزار و ۶۶۸ نفر در چهار بخش این شهرستان برای حضور در رقابتهای انتخاباتی ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۹۰ نفر معادل ۹ درصد را بانوان و یکهزار و ۵۷۸ نفر معادل ۹۱ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
وی با اشاره به تفکیک آماری داوطلبان در بخشهای مختلف افزود: در بخش مرکزی ۴۵۸ نفر، کلاچای ۴۰۱ نفر، چابکسر ۲۳۹ نفر و رحیمآباد ۵۷۰ نفر ثبتنام خود را نهایی کردهاند.
رئیس ستاد انتخابات رودسر با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی در ۲۷۷ روستای این شهرستان برگزار میشود، گفت: در مجموع ۸۳۵ کرسی شورا در چهار بخش شهرستان پیشبینی شده که ۲۷۵ روستا دارای شورای سهنفره و دو روستای اوشیان و قاسمآباد در بخش چابکسر دارای شورای پنجنفره خواهند بود.
داداشی با اشاره به تعداد روستاها و کرسیهای هر بخش تصریح کرد: در بخش مرکزی ۶۸ روستا با ۲۰۴ کرسی، کلاچای ۶۰ روستا با ۱۸۰ کرسی، چابکسر ۳۶ روستا با ۱۱۲ کرسی و رحیمآباد ۱۱۳ روستا با ۳۳۹ کرسی مشمول برگزاری انتخابات هستند.
وی با مقایسه آمار ثبتنام این دوره با دوره گذشته خاطرنشان کرد: در ششمین دوره انتخابات شوراهای روستایی یکهزار و ۵۶۱ نفر و در هفتمین دوره یکهزار و ۶۶۸ نفر ثبتنام کردهاند که نشاندهنده رشد ۱۱ درصدی مشارکت داوطلبان نسبت به دوره قبل است.
فرماندار رودسر درباره شرایط سنی داوطلبان نیز گفت: ۵۲ نفر زیر ۳۰ سال و ۱۶ نفر بالای ۷۰ سال سن دارند.
وی در پایان با اشاره به مراحل بعدی فرآیند انتخابات اظهار کرد: با پایان یافتن مهلت ثبتنام، بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأتهای اجرایی بخشها آغاز شده و این روند طبق زمانبندی و چارچوبهای قانونی ادامه خواهد یافت.
نظر شما