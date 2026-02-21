۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

ثبت‌نام ۱۶۶۸ داوطلب برای شوراهای روستایی رودسر

رودسر – رئیس ستاد انتخابات رودسر از ثبت‌نام یک‌هزار و ۶۶۸ داوطلب در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام آمار نهایی ثبت‌نام‌کنندگان اظهار کرد: در مجموع یک‌هزار و ۶۶۸ نفر در چهار بخش این شهرستان برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۹۰ نفر معادل ۹ درصد را بانوان و یک‌هزار و ۵۷۸ نفر معادل ۹۱ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به تفکیک آماری داوطلبان در بخش‌های مختلف افزود: در بخش مرکزی ۴۵۸ نفر، کلاچای ۴۰۱ نفر، چابکسر ۲۳۹ نفر و رحیم‌آباد ۵۷۰ نفر ثبت‌نام خود را نهایی کرده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات رودسر با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی در ۲۷۷ روستای این شهرستان برگزار می‌شود، گفت: در مجموع ۸۳۵ کرسی شورا در چهار بخش شهرستان پیش‌بینی شده که ۲۷۵ روستا دارای شورای سه‌نفره و دو روستای اوشیان و قاسم‌آباد در بخش چابکسر دارای شورای پنج‌نفره خواهند بود.

داداشی با اشاره به تعداد روستاها و کرسی‌های هر بخش تصریح کرد: در بخش مرکزی ۶۸ روستا با ۲۰۴ کرسی، کلاچای ۶۰ روستا با ۱۸۰ کرسی، چابکسر ۳۶ روستا با ۱۱۲ کرسی و رحیم‌آباد ۱۱۳ روستا با ۳۳۹ کرسی مشمول برگزاری انتخابات هستند.

وی با مقایسه آمار ثبت‌نام این دوره با دوره گذشته خاطرنشان کرد: در ششمین دوره انتخابات شوراهای روستایی یک‌هزار و ۵۶۱ نفر و در هفتمین دوره یک‌هزار و ۶۶۸ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده رشد ۱۱ درصدی مشارکت داوطلبان نسبت به دوره قبل است.

فرماندار رودسر درباره شرایط سنی داوطلبان نیز گفت: ۵۲ نفر زیر ۳۰ سال و ۱۶ نفر بالای ۷۰ سال سن دارند.

وی در پایان با اشاره به مراحل بعدی فرآیند انتخابات اظهار کرد: با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام، بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی بخش‌ها آغاز شده و این روند طبق زمان‌بندی و چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد یافت.

