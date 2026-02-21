۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

بیش از ۶۶۰ داوطلب برای شوراهای روستایی شفت نام نویسی کردند

بیش از ۶۶۰ داوطلب برای شوراهای روستایی شفت نام نویسی کردند

شفت - رئیس ستاد انتخابات شفت از ثبت‌نام بیش از ۶۶۰ داوطلب در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اعلام آمار نهایی ثبت‌نام‌کنندگان اظهار کرد: در مجموع ۶۶۶ نفر در دو بخش این شهرستان برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۱۰۲ روستا در دو بخش مرکزی و احمدسرگوراب مشمول برگزاری انتخابات هستند، افزود: انتخابات شوراهای اسلامی روستا در این شهرستان برای تصدی ۳۲۱ کرسی برگزار می‌شود که بر اساس جمعیت هر روستا، شوراها به‌صورت سه یا پنج نفره تشکیل خواهند شد.

مقیمی با اشاره به تفکیک آماری داوطلبان گفت: در بخش مرکزی ۳۹۰ نفر و در بخش احمدسرگوراب ۲۷۳ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شفت در ادامه به ترکیب جنسیتی داوطلبان اشاره کرد و تصریح کرد: در بخش مرکزی ۳۷۰ نفر معادل ۹۵ درصد مرد و ۲۰ نفر معادل ۵ درصد زن هستند و در بخش احمدسرگوراب نیز ۲۵۷ نفر معادل ۹۴ درصد مرد و ۱۶ نفر معادل ۶ درصد زن ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به مراحل بعدی فرآیند انتخابات خاطرنشان کرد: با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام، بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی بخش‌ها آغاز شده و این روند طبق زمان‌بندی و چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد یافت.

فرماندار شفت در پایان گفت: انتخابات شوراهای اسلامی روستا روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

