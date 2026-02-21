مسیبی: رفع مشکلات ورود موقت و تعهدات ارزی در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مسیبی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، با ارائه جزئیات دقیق از وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان، از رفع بخش عمده مشکلات واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت: از مجموع ۲ میلیارد و ۸۸ میلیون یورو تعهدات ارزی سررسید شده استان، حدود یک میلیارد و ۶۹۴ میلیون یورو رفع تعهد شده است.

وی با بیان اینکه ۸۱ واحد ۱۰۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند، عنوان کرد: ۶۸ واحد بین ۶۰ تا ۹۹ درصد رفع تعهد داشته و ۷۵ واحد کمتر از ۶۰ درصد تعهد دارند که مشمول محدودیت‌های پیش‌بینی شده شده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: در حوزه سایر کالاهای صادراتی، مشکل خاصی وجود ندارد و اکثر واحدها یا رفع تعهد کامل داشته‌اند و یا در حال انجام آن هستند و مشکل اصلی مربوط به صادرات شمش روی و پرونده‌های ورود موقت است که از سال ۱۳۹۷ به دلیل نبود سازوکار سیستمی، به صورت دستی و مکاتبه‌ای میان گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها انجام می‌شد و همین موضوع گره‌های متعددی ایجاد کرده بود.

وی یکی از چالش‌های اساسی را عدم تمکین اولیه بانک مرکزی به رای دیوان عدالت اداری درباره ورود موقت دانست و افزود: با پیگیری‌های مستمر و جلسات کارشناسی با بانک مرکزی، تاکنون ۲۴ واحد تعیین تکلیف شده و فرآیند رسیدگی به سایر موارد ادامه دارد.

مسیبی درباره اقدامات اجرایی توضیح داد: در جلسات کارشناسی، کوتاژهای صادراتی و وارداتی، اظهارنامه‌ها و ارقام مصرف مواد اولیه به‌صورت موردی بررسی شده و در بسیاری از موارد ایرادات سیستمی یا ثبت‌نشده مشخص شد. تصمیم نهایی برای اعمال اصلاحات با بانک مرکزی است و امیدواریم با نشست نهایی مدیران ارشد، پرونده‌ها به طور کامل بسته شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان درباره کارت‌های بازرگانی نیز گفت: در مقطعی واحدهایی که کمتر از ۶۰ درصد رفع تعهد داشتند، مشمول تعلیق کارت شدند که این امر بر صادرات استان تأثیر گذاشت. با هماهنگی‌های انجام شده، بخشی از این تعلیق‌ها رفع شده و واحدها توانستند صادرات خود را ادامه دهند. با این حال، مشکل صدور یا پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی در برخی موارد هنوز وجود دارد.

وی تأکید کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، همکاری فعالان اقتصادی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، بسیاری از مشکلات قدیمی بخش خصوصی استان در مسیر رفع تعهد ارزی در حال حل شدن است و پیش‌بینی می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تمامی گره‌ها رفع شود.