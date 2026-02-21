به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفارینیا، رئیس پارک فناوری پردیس، در نشست خبری اینوتکس ۲۰۲۶ که امروز در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سال گذشته هیئت وزیران، مسئولیتها و تکالیف مشخصی برای دستگاههای اجرایی در این حوزه تعیین شده است. طبق ماده ۳۲ این مصوبه با هدف توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزه فناوری، تسهیل تبادل فناوری و جذب سرمایه برای واحدهای فناور، معاونت علمی موظف شده است رویدادی ملی در تراز بینالمللی و در قالب نمایشگاه بینالمللی فناوری برگزار کند.
رئیس پارک فناوری پردیس تصریح کرد: این مصوبه، مسئولیت ما را در جهت تحقق اهداف و مأموریتهای پیشبینیشده از سوی دولت سنگینتر کرده است و تلاش داریم با مشارکت مؤثر بخشهای مختلف دولتی و خصوصی، این مأموریت را بهدرستی اجرا کنیم.
اینوتکس؛ بستری برای همرسانی عرضه و تقاضای فناوری
وی با بیان اینکه اینوتکس یک برنامه زیستبومی است، گفت: این نمایشگاه صرفاً یک رویداد نمایشگاهی نیست، بلکه بستری برای همرسانی عرضه و تقاضای فناوری، توسعه نوآوری، جذب سرمایه و تقویت صادرات محصولات دانشبنیان به شمار میرود. همچنین رویدادهایی نظیر «صدف» در دانشگاهها و فضاهای دانشجویی، در راستای گسترش فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در حال برگزاری است.
صفارینیا خاطرنشان کرد: اینوتکس از بیش از یک دهه گذشته بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای فناوری کشور شناخته میشود و مهمترین کارکرد آن، ایجاد فضای گفتوگو و شبکهسازی میان بازیگران زیستبوم نوآوری است. این بازیگران صرفاً شامل دولت نیستند، بلکه شرکتهای فناور، صنایع بزرگ، سرمایهگذاران، شتابدهندهها و سایر فعالان حوزه نوآوری را نیز در بر میگیرد.
وی افزود: این نمایشگاه یک رویداد جامع در حوزه فناوری کشور است و تلاش دارد با ایجاد فضای تعامل و معرفی توانمندیهای فناورانه، به رونق اکوسیستم نوآوری کمک کند. از سوی دیگر، اینوتکس محدود به چند روز برگزاری نمایشگاه نیست؛ بلکه فرآیندهای آن از بیش از شش ماه پیش آغاز میشود. رقابتها و برنامههای مختلف معمولاً از نیمه دوم سال در استانهای مختلف کلید میخورد تا فضای نوآوری در سراسر کشور توسعه یابد و فعال بماند.
رئیس پارک فناوری پردیس با تأکید بر شاخصهای کیفی حضور در نمایشگاه گفت: با توجه به محدودیت فضا، امکان حضور همه متقاضیان وجود ندارد؛ بنابراین شرکتهایی میتوانند در نمایشگاه حضور یابند که دارای محصول یا خدمت نوآورانه قابل عرضه باشند و از سطح کیفی مطلوبی برخوردار باشند. رونق این نمایشگاه، نشانه پویایی اکوسیستم فناوری کشور است.
اینوتکس به یک فستیوال بزرگ فناوری نزدیکتر شد
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: در دوره پیشرو تلاش کردهایم از نظر اجرایی، نمایشگاه به یک فستیوال بزرگ فناوری نزدیکتر شود؛ بهگونهای که علاوه بر معرفی دستاوردهای سال فناوری کشور، بستر مناسبی برای گفتوگو، تعامل و شبکهسازی میان فعالان این حوزه فراهم شود و تصویری دقیقتر و واقعیتر از ظرفیتهای فناوری ایران ارائه دهد.
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس و رئیس نمایشگاه بینالمللی اینوتکس ۲۰۲۶، در ادامه نشست خبری این رویداد با قدردانی از حضور اصحاب رسانه، به تشریح رویکردهای اجرایی دوره جدید پرداخت.
وی با اشاره به اینکه اینوتکس یک «نمایشگاه نوآوری» است، اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی ما در برنامهریزی هر دوره، ارتقای کیفیت برگزاری و بهبود روشهای اجرایی نمایشگاه است تا بتوانیم به اهداف تعیینشده نزدیکتر شویم. بر همین اساس، امسال جلسات و برنامههای متعددی برای آسیبشناسی و بررسی تجربه دورههای گذشته برگزار شد.
جباریپور افزود: یکی از پرسشهای محوری ما در طراحی این دوره این بود که «نمایشگاه برای چه کسانی برگزار میشود؟» در دورههای گذشته تمرکز اصلی بر شرکتهای فناور بهعنوان غرفهدار بود و سایر گروهها عمدتاً در نقش بازدیدکننده حضور داشتند؛ اما در این دوره تلاش کردیم دایره مخاطبان را گستردهتر تعریف کنیم.
مخاطبان اینوتکس صرفاً شرکتهای فناوری نیستند
وی تأکید کرد: مخاطبان اینوتکس صرفاً شرکتهای فناوری نیستند، بلکه طیف متنوعی از بازیگران زیستبوم نوآوری شامل سرمایهگذاران، صنایع بزرگ، سیاستگذاران، نهادهای دولتی، کارآفرینان، دانشجویان و فارغالتحصیلان نیز در تحقق اهداف این رویداد نقش دارند. بدیهی است در صورت بیتوجهی به نیازهای این گروهها، میزان رضایتمندی از نمایشگاه کاهش خواهد یافت.
رئیس نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ با اشاره به انجام یک مطالعه پژوهشی در دبیرخانه نمایشگاه گفت: در این پژوهش، از استارتآپها، شرکتهای فناور و همچنین بازدیدکنندگان دورههای گذشته درباره اهداف و انتظاراتشان از حضور در نمایشگاه پرسش شد. هدف از این بررسی، شناسایی «ارزشهای محوری» مورد انتظار مخاطبان و طراحی ارزشهای پیشنهادی متناسب با آن بود.
وی درباره ارزشهای پیشنهادی برای بازدیدکنندگان اظهار کرد: نخستین محور، «شبکهسازی و ایجاد ارتباطات مؤثر» است. نمایشگاه بستری برای تعامل مستقیم با سرمایهگذاران، صنایع، سیاستگذاران و سایر بازیگران اکوسیستم فراهم میکند.
تجربه مواجهه نزدیک با فناوریهای نوین و گفتوگو با سرمایهگذاران
جباریپور «تجربه فناوری» را دومین ارزش پیشنهادی عنوان کرد و گفت: هدف ما صرفاً ارائه محصولات نیست، بلکه ایجاد تجربهای ملموس از فناوری برای مخاطبان است؛ تجربه مواجهه نزدیک با فناوریهای نوین، گفتوگو با سرمایهگذاران و تعامل با سیاستگذاران در یک فضای پویا.
وی ادامه داد: سومین ارزش پیشنهادی برای بازدیدکنندگان، «دسترسی به فرصتها» است؛ بهگونهای که شرکتکنندگان بتوانند به شبکه ذینفعان فناوری، فرصتهای شغلی و زمینههای همکاری در سطوح مختلف دسترسی پیدا کنند.
رئیس نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ «یادگیری» را چهارمین محور ارزشآفرینی برای بازدیدکنندگان دانست و تصریح کرد: برگزاری پنلهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، رویدادهای انتقال تجربه و حضور سخنرانان برجسته، فرصت مناسبی برای ارتقای دانش و مهارت مخاطبان فراهم میکند.
تأمین مالی و جذب سرمایه برای شرکت های فناور و نوپا
وی در ادامه به ارزشهای پیشنهادی برای غرفهداران و مشارکتکنندگان بخش نمایشگاهی اشاره کرد و گفت: نخستین محور در این بخش، «تأمین مالی و جذب سرمایه» است. تلاش کردهایم بستری فراهم شود تا شرکتهای فناور و نوپا بتوانند از طریق تعامل با سرمایهگذاران، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی، منابع مورد نیاز خود را جذب کنند.
جباریپور «برندینگ و ارتقای اعتبار سازمانی» را دومین ارزش پیشنهادی برای غرفهداران عنوان کرد و افزود: بر اساس بررسیهای انجامشده، بسیاری از شرکتها حضور در اینوتکس را فرصتی برای تثبیت جایگاه خود بهعنوان یک مجموعه نوآور در زیستبوم فناوری کشور میدانند و این رویداد به تقویت برند و اعتبار سازمانی آنها کمک میکند.
وی «بازاریابی و توسعه بازار» را سومین محور ارزشآفرینی برای شرکتها دانست و گفت: نمایشگاه ظرفیت مناسبی برای معرفی محصولات جدید، ایجاد ارتباط با مشتریان بالقوه و توسعه بازار شرکتهای فناور فراهم میکند؛ بهویژه در بخشهایی نظیر «پیشگامان» که بستر مناسبی برای ارائه دستاوردهای نوآورانه ایجاد شده است.
اینوتکس ۲۰۲۶؛ سکویی مؤثر برای شبکهسازی، یادگیری و تأمین مالی
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس تأکید کرد: طراحی اجرایی این دوره بر اساس تحقق این ارزشها انجام شده تا اینوتکس ۲۰۲۶ علاوه بر یک رویداد نمایشگاهی، به سکویی مؤثر برای شبکهسازی، یادگیری، تأمین مالی و توسعه بازار در زیستبوم نوآوری کشور تبدیل شود.
وی با تشریح جزئیات بخش اجرایی نمایشگاه، اظهار کرد: این رویداد بستری را برای شرکتهایی که در سالهای گذشته محصولات جدیدی توسعه داده و اکنون به مرحله ورود به بازار رسیدهاند، فراهم میکند تا با حضور مسئولان، سرمایهگذاران و سایر بازیگران زیستبوم فناوری، از محصولات خود رونمایی کرده و فرآیند بازاریابی را تسهیل کنند.
وی افزود: یکی از فرصتهای مهم این نمایشگاه، ظرفیت رسانهای آن است. رسانهها با مأموریت انعکاس دستاوردها و انتقال پیام فعالان فناوری به جامعه مخاطب، نقش مؤثری در دیدهشدن شرکتها دارند و نمایشگاه این امکان را فراهم میکند که شرکتهای دارای حرف و ایده، پیام خود را با کمک رسانهها به زیستبوم نوآوری منتقل کنند.
از جانماییهای غیرهدفمند و پراکنده پرهیز کردهایم
جباریپور با تأکید بر اینکه ارزشهای پیشنهادی طراحیشده صرفاً در حد شعار باقی نخواهد ماند، تصریح کرد: این ارزشها بر مبنای پژوهش و نظرسنجی از ذینفعان استخراج شده و در معماری جدید نمایشگاه لحاظ شده است. در طراحی دوره جدید، از جانماییهای غیرهدفمند و پراکنده پرهیز کردهایم و بخشهای مختلف بر اساس موضوع و کارکرد، تفکیک و ساماندهی شدهاند.
وی ادامه داد: در چیدمان جدید، بخشهای مشخصی برای سرمایهگذاران، صنایع بزرگ، رسانهها و شرکتهای دانشبنیان پیشبینی شده است. این موضوعبندی باعث میشود بازدیدکنندگان متناسب با نیاز خود، به بخش مربوطه مراجعه کنند؛ برای مثال، متقاضیان جذب سرمایه به بخش سرمایهگذاران و فعالان صنعتی به بخش صنایع مراجعه خواهند کرد.
رئیس اینوتکس ۲۰۲۶ خاطرنشان کرد: این طراحی هدفمند، موجب میشود غرفهداران در معرض مخاطبان تخصصی و هدف خود قرار گیرند و تعاملات مؤثرتری شکل بگیرد. در نتیجه، هم بازدیدکنندگان و هم مشارکتکنندگان، تجربهای کارآمدتر و اثربخشتر از حضور در نمایشگاه خواهند داشت.
وی با اشاره به ماهیت فرایندی این رویداد گفت: اینوتکس صرفاً یک رویداد چهارروزه نیست، بلکه از چند ماه پیش آغاز میشود و تا ماهها پس از برگزاری نیز ادامه دارد. در واقع، این نمایشگاه یک فرآیند بههمپیوسته از تعامل میان بازیگران زیستبوم فناوری و نوآوری کشور است.
