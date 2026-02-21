به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رجبی دبیر اجرایی نمایشگاه بینالمللی اینوتکس ۲۰۲۶ در نشست خبری اینوتکس ۲۰۲۶ که امروز در محل معاونت علمی، فناوری و قتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برگزار شد، با تشریح تغییرات اجرایی این دوره اظهار کرد: در دورههای گذشته، نمایشگاه مسیر تکاملی مشخصی را طی کرده است؛ در دوره نخست تمرکز بر انتقال فناوری، در دوره دوم بر تبادل فناوری و در دوره سوم بر نمایش اکوسیستم فناوری زیر یک سقف بود. امسال تلاش داریم مدل تکاملیافتهای از دوره سوم را با رویکرد «فستیوالی» ارائه کنیم.
وی ضمن بیان این مطلب که در مدل جدید دو هدف اصلی دنبال میشود، گفت: نخست، گسترش دایره مخاطبان اینوتکس و درگیر کردن بازیگران متنوعتر زیستبوم فناوری و نوآوری، و دوم، افزایش سطح تماس و مشارکت میان اجزای حاضر در نمایشگاه. بر همین اساس، مدل فستیوالی برای دوره ۲۰۲۶ طراحی شده است.
اینوتکس ۲۰۲۶ میزبان ۸ گروه است؛ از شرکت های فناور تا صنایع بزرگ
رجبی با اشاره به تغییرات اجرایی نمایشگاه گفت: در سالهای گذشته نمایشگاه بیشتر غرفهمحور بود، اما امسال با دستهبندی مشخص مخاطبان، ساختار جدیدی تعریف شده است. اینوتکس ۲۰۲۶ میزبان هشت دسته از بازیگران خواهد بود که شامل شرکتهای نوپا، شرکتهای فناور، سرمایهگذاران حقوقی، صنایع بزرگ، سازمانها و نهادهای حاکمیتی، رسانهها، تصویرگران فناوری و بخش بینالملل است.
دبیر اجرایی نمایشگاه بینالمللی اینوتکس ۲۰۲۶، ادامه داد: در بخش بازدیدکنندگان نیز شش گروه هدف تعریف شدهاند که شامل فعالان اقتصادی، دانشجویان، مدیران و مسئولان حاکمیتی، فناوران حوزههای مختلف، سرمایهگذاران و هیئتهای بینالمللی میشود.
وی با تأکید بر رویکرد «خدمتمحور» نمایشگاه تصریح کرد: برای هر یک از این دستهها مسئول مشخصی تعیین شده و خدمات متناسب با نیاز آنها طراحی شده است تا تجربه حضور هدفمندتری برای مشارکتکنندگان فراهم شود.
برگزاری پیشرویدادهای تعاملمحور
رجبی از برگزاری پیشرویدادهای تعاملمحور بهعنوان یکی دیگر از تغییرات مهم این دوره نام برد و گفت: با توجه به اینکه ایجاد شبکه همکاری میان بازیگران در چهار روز نمایشگاه بهتنهایی ممکن نیست، برنامهریزی شده این تعاملات در طول سال و در قالب پیشرویدادها و برنامههای مستمر ادامه یابد.
ایجاد «هابهای شبکهسازی» در دستور کار قرار گرفت
دبیر اجرایی نمایشگاه بینالمللی اینوتکس ۲۰۲۶، درباره تغییرات فضایی و اجرایی نمایشگاه نیز توضیح داد: امسال ایجاد «هابهای شبکهسازی» در دستور کار قرار گرفته تا تمرکز جمعیت صرفاً در سالنهای نمایشگاهی نباشد و فضاهای تعاملی بیشتری برای شکلگیری گفتوگوهای هدفمند و حتی تصادفی میان بازیگران فراهم شود. همچنین چیدمان بخشها بهگونهای طراحی شده که بیشترین سطح تماس و تعامل میان مخاطبان برقرار شود.
وی افزود: بخش آنلاین نمایشگاه نیز تقویت خواهد شد تا شبکهسازی و ارتباط میان مخاطبان بهصورت هدفمند و مستمر در طول سال ادامه یابد.
اینوتکس ۲۰۲۶ از ۳۰ اردیبهشت تا دوم خرداد برگزار می شود
دبیر اجرایی نمایشگاه بینالمللی اینوتکس ۲۰۲۶ با اعلام زمان برگزاری این رویداد گفت: نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ از ۳۰ اردیبهشتماه تا دوم خردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. ثبتنام عادی تا ۱۰ اسفندماه ادامه دارد و مهلت نهایی ثبتنام تا ۳۰ اسفندماه تعیین شده است. متقاضیان میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی رسمی نمایشگاه اقدام کنند.
تخفیف ۷۰ درصدی برای شرکت های دانش بنیان
وی همچنین خاطرنشان کرد: شرکتهای دانشبنیانی که در نمایشگاه حضور یابند، بر اساس سازوکار حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، از ۷۰ درصد تخفیف در هزینههای حضور برخوردار خواهند شد.
نقش فعال و مولد بخش خصوصی در اینوتکس ۲۰۲۶
رضا غیابی، دبیر بخش رویداد استیج اینوتکس ۲۰۲۶ و نماینده بخش خصوصی، در ادامه نشست خبری این رویداد که امروز در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به نقش فعال و مولد بخش خصوصی در اینوتکس ۲۰۲۶ گفت: حضور بخش خصوصی تنها بهعنوان یک بازیگر مهم در اکوسیستم فناوری نیست، بلکه در سیاستگذاری و برنامهریزی رویداد نیز از ظرفیت و تجربه آنها استفاده شده است. یکی از دلایل نوآوری مستمر نمایشگاه، مشارکت پویا و جدی بخش خصوصی در طراحی و اجرای آن است.
غیابی با تأکید بر اهمیت پاسخگویی رویداد به تحولات اقتصادی گفت: گفتمان این روزهای اقتصاد کشور به سمت تابآوری، تحمل و تعامل با ابهام حرکت کرده و نمایشگاه با رویکرد فستیوالی خود، تلاش دارد به این نیازها پاسخ دهد.
دبیر بخش استیج اینوتکس به محوریت محتوایی این دوره اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۹۸، رویکرد نمایشگاهی به سمت ترکیب برنامههای محتوایی و گفتوگوهای فعال با بخش خصوصی حرکت کرده است. این برنامهها با محوریت انتقال تجربه و تعامل فعالان بخش خصوصی و دولتی طراحی شدهاند و پذیرای بیش از ۱۰۰ کارشناس حوزه فناوری و نوآوری هستند.
اهمیت حکمرانی مشارکتی در زیستبوم فناوری
وی با بیان اهمیت حکمرانی مشارکتی در زیستبوم فناوری گفت: بخش خصوصی به تنهایی نمیتواند مسائل اکوسیستم نوآوری را حل کند؛ بنابراین در قالب فرمول حکمرانی، اجزای مختلف سیستم حاکمیت و بخش خصوصی در کنار هم تصمیمگیری و سیاستگذاری میکنند.
برگزاری رویدادهایی برای حل مسائل فناور محور و سرمایه گذاری
غیابی همچنین به رقابتهای استارتآپی و برنامههای مرتبط با پیوند صنعت و اکوسیستم نوآوری اشاره کرد: این رقابتها پیش از نمایشگاه در استانهای مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان و گرگان برگزار شده و بهزودی در تهران و آذربایجان شرقی ادامه خواهد داشت. در نهایت، برندگان مرحله نهایی در اینوتکس ۲۰۲۶ معرفی میشوند. علاوه بر این، رویدادهای ریورس پیچ صنعت برای حل مسائل فناور محور صنایع و برنامههای سرمایهگذاری مانند کافه سرمایه، بستری برای افزایش تعامل و جذب سرمایه فراهم میکنند.
وی ضمن دعوت از تمام فعالان حوزه نوآوری و فناوری برای مشارکت در اینوتکس ۲۰۲۶ گفت: هدف ما تقویت اقتصاد دیجیتال کشور، فراهم کردن زیرساخت مثبت برای سایر بخشهای اقتصادی و توسعه همکاری میان بازیگران اکوسیستم فناوری است.
کاهش رشد ناخالص ملی و ضرورت اهمیت تاب آوری در حوزه فناوری
غیابی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: رشد ناخالص ملی در سال گذشته حدود یک درصد کاهش یافته و این به معنای کوچک شدن تقریباً یک پنجم اقتصاد کشور است. این موضوع اهمیت تابآوری و همکاری میان اجزای اکوسیستم فناوری و نوآوری را بیش از پیش آشکار میکند. همانطور که در سیستمهای زنده، اجزای مختلف برای بقای کل ارگانیزم به یکدیگر نیاز دارند، در زیستبوم فناوری نیز همکاری و حمایت متقابل حیاتی است.
امسال تمرکز اصلی بر تابآوری، تعامل و همکاری میان بازیگران است
دبیر بخش استیج اینوتکس ۲۰۲۶ افزود: قبل از طراحی برنامه محتوایی هر دوره، از فعالان اکوسیستم تحقیق میکنیم تا مسیر گفتگوها و نیازهای آنها مشخص شود. امسال نیز تمرکز اصلی بر تابآوری، تعامل و همکاری میان بازیگران است تا بتوانند در کنار هم به بقای فعالیتها و توسعه اکوسیستم کمک کنند.
غیابی با یادآوری تجربه رشد سریع اکوسیستم استارتآپی در سال ۲۰۱۴ تصریح کرد: آن زمان شاهد یکی از بالاترین نرخهای رشد استارتآپی در جهان بودیم، اما امسال تمرکز ما بر این است که چگونه اجزای مختلف اکوسیستم بتوانند به یکدیگر کمک کنند و کل زیستبوم فناوری تابآور و پویا باقی بماند.
وی همچنین به نقش بخش خصوصی در رویدادهای محتوایی اشاره کرد و گفت: در این دوره، فعالان اقتصادی، شرکتهای فناور، سازندگان، مدیران و حتی جامعهشناسان در کنار هم گرد هم میآیند تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و به پرسش بزرگ اکوسیستم پاسخ دهند: چگونه میتوان زیستبوم نوآوری و فناوری کشور را پایدار، تابآور و کارآمد نگه داشت.
