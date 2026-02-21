خاشعی: پژوهش موتور پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خاشعی سیوکی صبح شنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر درسالن زنده یاد کریمی دانشگاه تربت حیدریه اظهار کرد: تنها از طریق ارتقای دانش و تولید علم کاربردی می‌توان به سمت ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری در کشور حرکت کرد.

رئیس دانشگاه تربت‌حیدریه با اشاره به تکلیف قانونی مبنی بر تخصیص حداقل پنج درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی به حوزه پژوهش، تصریح کرد: متأسفانه در عمل، این مهم به ندرت محقق می‌شود.

وی با انتقاد از ضعف تعامل بین صنعت و دانشگاه در سطح ملی، ایده‌آل مطلوب را همراهی هر مدیر اجرایی با حداقل یک یا دو عضو هیئت علمی به عنوان مشاور دانست و گفت: این اصل پیشرفت و توسعه است، اما در عمل می‌بینیم که این ارتباط با مشکل مواجه است.

در سایه توجه به تکنولوژی، از علوم انسانی غافل مانده‌ایم

در ادامه مراسم ، مجتبی شجاعی، فرماندار تربت‌حیدریه با اشاره به تمرکز صرف بر حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی و پیشرفت‌های مهندسی و پزشکی، نسبت به غفلت از علوم انسانی و مسائل اجتماعی هشدار داد و بر لزوم پیوند میان پژوهش و اجرا برای اتخاذ تصمیمات «دوراندیشانه» تأکید کرد.

فرماندار تربت حیدریه گفت:متأسفانه علوم انسانی و مسائل اجتماعی عملاً از گردونه توجه خارج شده و این در حالی است که نیاز اصلی امروز جامعه ما، پرداختن به مسائل اجتماعی، برقراری ارتباط مؤثر با مردم، موضوعات روانشناسی و مسائل عمیق انسانی است.

وی با تأکید بر اهمیت پرداختن به کشاورزی، علوم پایه و مهندسی در دانشگاه‌ها، بر ضرورت هم‌نشینی حوزه پژوهش و اجرا تأکید کرد و گفت: قطعاً تصمیماتی که با تکیه بر پژوهش اتخاذ شود، اقداماتی دوراندیشانه، سنجیده و حکیمانه خواهد بود که ما را در میانه راه مجبور به توقف نخواهد کرد.

دانشگاه آزاد تربت‌حیدریه قطب پژوهش استان خراسان رضوی

در ادامه سعید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه اظهار کرد: دانشگاه آزاد تربت‌حیدریه قطب پژوهش استان خراسان رضوی شد و ۱۱ درصد بودجه دانشگاه صرف پژوهش می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه از ثبت یک افتخار ارزشمند برای این شهرستان خبر داد و گفت: برای پنجمین سال متوالی، عنوان پژوهشگر برتر استان خراسان رضوی به دانشگاه آزاد تربت‌حیدریه تعلق گرفته است.

وی با اشاره به رویکرد پژوهش محوری این دانشگاه، افزود: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای در مجموعه دانشگاه آزاد، به دلیل اهمیت ویژه‌ای که برای حوزه پژوهش قائل هستیم، حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از بودجه واقعی دانشگاه به این بخش اختصاص می‌یابد.

میرزاده بیان کرد: در سال گذشته دانشگاه آزاد تربت‌حیدریه موفق شد بهترین واحد استانی در زمینه جذب بودجه پژوهش را کسب کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه تاکید کرد:اگر مجموعه اداری شهرستان و صنایع به این باور برسند که پژوهش می‌تواند در کنار آن‌ها باشد و به قوت و قدرتشان بیفزاید، بسیاری از مشکلات مزمن جامعه برطرف خواهد شد.

تربت حیدریه دروازه‌های افتخار را به روی دانش‌آموزان پژوهشگر گشود

غلامر ضاسلیمانی، مدیر آموزش و پرورش تربت‌حیدریه در ادامه اظهار کرد: این منطقه با درخشش خیره‌کننده درعرصه‌های علمی و پژوهشی کشور، بار دیگر ثابت کرد که استعدادهای درخشان این خطه، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

مدیر آموزش و پرورش تربت‌حیدریه گفت: دانش‌آموزان این شهرستان در المپیادهای علمی مختلف موفق به کسب ۶ مدال طلا شده‌اند و این موفقیت‌ها محدود به یک حوزه نبوده و در رشته‌های متنوع پژوهشی به دست آمده است.

وی بیان کرد: در جشنواره خوارزمی نیز ۴ نفر از دانش‌آموزان ما موفق به راهیابی به مرحله کشوری شدند.

سلیمانی افزود: یکی از نقاط عطف موفقیت‌های پژوهشی تربت حیدریه، دعوت از تیم‌های برتر دانش‌آموزی این شهرستان به تهران بود که پس از داوری تیم‌های مختلف از سراسر کشور، تنها ۵ تیم برتر به تهران دعوت شدند که یکی از آنها از تربت حیدریه بود.