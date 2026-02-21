به گزارش خبرگزاری مهر، بسته حمایتی «۷+۱» ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان در چارچوب سیاست‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی برای تقویت زیست‌بوم نوآوری و هدایت منابع مالی به سمت تولید فناوری، فعال‌سازی و وارد مرحله اجرا شده است.

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با اعلام اجرای این بسته حمایتی گفت: بسته «۷ به‌علاوه ۱» برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان عملیاتی شده و برخی از شرکت‌ها مبالغ پیش‌بینی‌شده را دریافت کرده‌اند و روند اجرا بر اساس مستندات ثبت‌شده ادامه دارد.

وی افزود: این بسته در راستای تفاهم‌نامه‌ای است که پیش‌تر میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری منعقد شده و هدف آن، فراهم‌سازی بسترهای مالیاتی و حمایتی لازم برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است.

بر اساس این گزارش، در حاشیه «اجلاس نوآوری و مالیات؛ همکاری دانشگاه و صنعت»، تفاهم‌نامه‌ای با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر علوم و وزیر بهداشت به امضا رسید که مطابق آن، هزینه‌کرد صنایع در پروژه‌های تحقیق و توسعه دانشگاهیِ تأییدشده، به‌عنوان «اعتبار مالیاتی قطعی» پذیرفته شده و به‌صورت مستقیم از مالیات عملکرد شرکت‌ها کسر می‌شود.

طبق مفاد این تفاهم‌نامه، هدف‌گذاری اولیه این سازوکار، تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی به پروژه‌های تحقیق و توسعه است؛ اقدامی که می‌تواند مسیر هدایت مالیات صنایع به پروژه‌های پژوهشی دانشگاهی را تسهیل کرده و ریسک سرمایه‌گذاری صنایع در حوزه تحقیق و توسعه را کاهش دهد.

همچنین با اجرای این سازوکار، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به بازوی تحقیق و توسعه صنایع بزرگ کشور تبدیل می‌شوند و صنایع می‌توانند بخشی از مالیات خود را به‌جای پرداخت به خزانه، مستقیماً به پروژه‌های ارتقای فناوری و توسعه محصولات دانش‌بنیان اختصاص دهند.