محمد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان کاندیدای هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستا در شهرستان گناباد در دو بخش مرکزی و کاخک، از بیست و چهارم بهمن‌ماه آغاز و تا ساعت ۲۲ اول اسفندماه ادامه یافت.

فرماندار گناباد با اشاره به آمار نهایی ثبت‌نام‌کنندگان افزود: در مجموع دو بخش مرکزی و کاخک شهرستان گناباد، تعداد ۵۸۵ داوطلب در ۶۲ حوزه روستایی برای رقابت در این دوره از انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد، ۴۴۹ نفر را مردان و ۵۳ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، ۱۵ درصد از داوطلبان را بانوان و ۸۵ درصد را آقایان شامل می‌شوند.

وی افزود: در روستاهای بخش مرکزی گناباد، تعداد ۲۶۰ نفر در ۲۶ حوزه روستایی ثبت‌نام کرده‌اند. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۱۶ درصدی نسبت به دوره ششم است؛ چرا که در دوره قبل ۲۲۴ نفر در این بخش داوطلب شده بودند.

زارعی در ادامه به آمار بخش کاخک اشاره کرد و گفت: در بخش کاخک نیز ثبت‌نام‌کنندگان نهایی به تعداد ۳۲۵ نفر در ۳۶ روستای این بخش به ثبت رسیده است.

فرماندار گناباد با بیان اینکه این تعداد ثبت‌نام در ۳۶ حوزه انتخابیه روستایی بخش کاخک انجام شده است، بیان کرد: استقبال در این بخش بسیار پرشور بوده و نسبت به ثبت‌نام‌کنندگان دوره ششم شوراهای اسلامی روستایی بخش کاخک که ۲۳۲ نفر بودند، با ۲۹ درصد افزایش همراه بوده است.

وی به ویژگی‌های جمعیتی داوطلبان نیز اشاره و تصریح کرد: مسن‌ترین ثبت‌نام‌کننده این دوره از انتخابات در شهرستان گناباد ۹۴ سال سن دارد و جوان‌ترین ثبت‌نام‌کننده نیز ۲۵ ساله است که هر دو در بخش کاخک ثبت‌نام کرده‌اند.

زارعی در ادامه به تحلیل سطح تحصیلات داوطلبان در بخش مرکزی پرداخت و گفت: از میان ثبت‌نام‌کنندگان این بخش، ۱۷ نفر دارای مدرک ارشد و دکتری، ۴۷ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۳۲ نفر دارای مدرک کاردانی، ۸۶ نفر دارای مدرک دیپلم و ۷۶ نفر دارای مدرک زیردیپلم هستند. همچنین یک نفر از داوطلبان نیز دارای تحصیلات حوزوی می‌باشد که برای ۹۶ کرسی شورای اسلامی روستا رقابت خواهند کرد

فرماندار گناباد همچنین گفت: در بخش کاخک ۲۲۸ نفر با مدرک تحصیلی زیر دیپلم، ۴۸ نفر دیپلم، ۹ نفر کاردانی، ۲۸ نفر کارشناسی، ۸ نفر کارشناسی ارشد و ۴ نفر حوزوی ثبت‌نام نمودند که برای ۱۰۸ کرسی شورا رقابت خواهند کرد.

وی به تشریح نحوه ثبت‌نام داوطلبان پرداخت و اظهار کرد: در مجموع شهرستان، ۶۰ درصد از داوطلبان به صورت حضوری و ۴۰ درصد به صورت غیرحضوری اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. این آمار در سطح بخش‌ها به این شرح است که در بخش مرکزی، ۵۲ درصد ثبت‌نام‌ها به روش غیرحضوری و ۴۸ درصد به صورت حضوری انجام شده است. این در حالی است که در بخش کاخک، ۴۱ درصد داوطلبان به صورت غیرحضوری و ۵۹ درصد به روش حضوری نام‌نویسی کرده‌اند.