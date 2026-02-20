ثبت نام ۴۱۴ نفر برای شوراهای اسلامی روستاهای چناران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غریب شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران از ثبت‌نام ۴۱۴ داوطلب برای شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان تا ساعت ۱۹ امروز خبر داد و اظهار کرد: آمار ثبت‌نام نسبت به دوره قبل افزایش یافته و امیدآفرین است.

فرماندار چناران با اشاره به روند ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها بیان کرد: از مجموع داوطلبان ثبت‌نام‌ شده برای ۶۴ حوزه انتخابیه، ۲۳۸ نفر مربوط به روستاهای بخش مرکزی و ۷۷ نفر مربوط به روستاهای بخش رادکان و ۹۹ نفر بخش سیدآباد هستند که این آمار شامل کل ثبت‌ نام‌کنندگان (آقایان و بانوان) می‌شود.

وی با بیان ترکیب جنسیتی داوطلبان اضافه کرد، از مجموع داوطلبین مذکور ۴۰ نفر از بانوان هستند که قابل توجه و ارزشمند است.

غریب تصریح کرد: از اقشار مختلف جامعه روستایی همچون بانوان، جوانان، افراد بازنشسته و اعضا فعلی و با تجربه شوراهای اسلامی روستایی حضور دارند که علاوه بر افزایش مشارکت در فرایند انتخابات، نقش مهمی در ارتقا کارآمدی شوراهای اسلامی روستاها ایفا کند.

فرماندار چناران عنوان کرد: حسب اطلاعیه وزارت کشور داوطلبان علاقمند واجد شرایط می‌توانند تا ساعت ۲۲ امشب نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و از این فرصت قانونی برای مشارکت در مدیریت محلی روستاها بهره‌مند شوند.