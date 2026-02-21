۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

ثبت‌نام ۷۰۲ داوطلب در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای خواف

خواف- فرماندار شهرستان خواف از ثبت‌نام ۵۷۳ داوطلب روستایی و ۱۲۹ داوطلب شهری در انتخابات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آسیایی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۴ بهمن‌ماه تا یکم اسفندماه، در مجموع ۵۷۳ نفر برای رقابت در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان خواف ثبت‌ نام کردند.

فرماندار شهرستان خواف افزود: این تعداد داوطلب برای ۸۰ روستای شهرستان ثبت‌نام کرده که در بخش مرکزی ۱۲۶ نفر، بخش سلامی ۲۰۵ نفر، جلگه زوزن ۱۵۶ نفر و بخش سنگان ۸۶ نفر بودند.

وی تصریح کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان روستایی، ۵۴۱ نفر مرد و ۳۲ نفر زن هستند که به ترتیب ۹۴ درصد داوطلبان را مردان و ۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

آسیایی خاطرنشان کرد: تعداد کرسی‌های هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا در شهرستان خواف ۲۷۶ کرسی است. همچنین در حوزه شهری نیز در مجموع ۱۲۹ نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۵ نفر انصراف دادند، ۱۱۷ نفر تایید صلاحیت شدند و صلاحیت ۷ نفر نیز رد شده است.

فرماندار شهرستان خواف گفت: داوطلبانی که صلاحیت آنان رد شده است، چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را به هیات نظارت استان و یا فرمانداری شهرستان جهت بررسی اعلام نمایند.

