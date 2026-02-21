به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم ساقی از افزایش ۱۰ درصدی آمار داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا در استان خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین بار در تمامی ادوار گذشته، ۱۰۰ درصد حوزه‌های انتخابیه روستایی استان به حد نصاب داوطلب رسیده‌اند که این یک اتفاق مهم و مبارک برای حکمرانی محلی است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی با اشاره به تمدید یک‌روزه مهلت ثبت‌نام داوطلبان گفت: خوشبختانه در این دوره شاهد استقبال بسیار خوبی در سطح استان بودیم. تاکنون ثبت‌نام ۱۸ هزار و ۳۱۴ داوطلب (به دو صورت حضوری در بخشداری‌ها و غیرحضوری در بستر اینترنت) نهایی شده است؛ هرچند با تکمیل مدارک برخی داوطلبان، احتمال افزایش این آمار نیز وجود دارد.

وی با ابراز خرسندی از حضور پررنگ بانوان در این عرصه تصریح کرد: در این دوره از انتخابات، رکورد مشارکت بانوان شکسته شد؛ به طوری که ۱۰ درصد از کل داوطلبان ثبت‌نام‌شده را بانوان تشکیل می‌دهند که بیشترین میزان در مقایسه با تمامی ادوار گذشته است.

ساقی همچنین به ترکیب سنی مطلوب داوطلبان اشاره کرد و بیان داشت: ما به لحاظ مشارکت جوانان نیز رکورد قابل‌توجهی ثبت کردیم. ۲۹ درصد از کل ثبت‌نام‌کنندگان زیر ۴۰ سال و تنها ۱۳ درصد بالای ۶۰ سال سن دارند و میانگین سنی کل داوطلبان در استان ۴۶ سال است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی در تشریح وضعیت تحصیلی و شغلی نامزدها اظهار کرد: با توجه به قانون انتخابات که برای روستاهای زیر ۲۰۰ خانوار، سواد خواندن و نوشتن را کافی دانسته است، ۶۳ درصد از داوطلبان دارای مدرک زیر دیپلم و مابقی دارای دیپلم یا تحصیلات دانشگاهی هستند. از نظر شغلی نیز، مشاغل آزاد با ۴۳ درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به تنوع قومیتی و مذهبی در مناطق تلفیقی استان تأکید کرد: در این دوره، ۱۲ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان از برادران اهل سنت هستند که نشان‌دهنده همبستگی و مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت روستاهاست.

ساقی به حضور چشمگیر اعضای فعلی و سابق شوراها اشاره کرد و گفت: نکته شایان توجه این است که ۶۷ درصد از اعضای فعلی شوراهای اسلامی روستا مجدداً ثبت‌نام کرده‌اند. در مجموع نیز ۳۰ درصد از کل داوطلبان، سابقه عضویت در ادوار مختلف شوراها را دارند. این ترکیب، نویدبخش حضور همزمان افراد باتجربه در کنار نیروهای جوان و باانگیزه برای پویایی بیشتر حکمرانی محلی است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی با ارائه آماری از میزان استقبال به تفکیک شهرستان‌ها (نسبت داوطلبان به تعداد کرسی‌ها) اظهار داشت: بیشترین میزان استقبال به ترتیب مربوط به حوزه‌های روستایی شهرستان‌های گناباد (با ۲.۹ برابر)، تربت‌حیدریه و طرقبه‌شاندیز (هرکدام با ۲.۸ برابر) و کاشمر (با ۲.۶ برابر) بوده است.

وی ادامه داد: در مقابل، کمترین میزان استقبال در حوزه‌های روستایی صالح‌آباد (با ۱.۷۳ برابر)، فریمان (با ۱.۸۸ برابر) و میان‌جلگه (با ۱.۹۷ برابر) ثبت شده است.

ساقی نمای کلی این ماراتن انتخاباتی را این‌گونه ترسیم کرد و خاطرنشان ساخت: در کل استان خراسان رضوی، ۲ هزار و ۵۶۷ حوزه انتخابیه روستایی داریم که داوطلبان برای تصاحب ۸ هزار و ۲۹۹ کرسی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. از این تعداد، ۲ هزار و ۲۶۹ حوزه دارای شورای سه‌نفره و ۲۹۹ حوزه دارای شورای پنج‌نفره هستند.