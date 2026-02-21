ابراهیمی: ۵۰۰ میلیارد تومان کمک صندوق ملی به مرکزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی ظهر شنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: برای تأمین مسکن روستایی، مجلس شورای اسلامی تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرده و همچنین صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز به تصویب رسیده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، مبلغ ۲۷۳ هزار تومان به ازای هر واحد مسکونی برای پوشش حوادث غیرمترقبه دریافت خواهد شد.

ابراهیمی تصریح کرد: این اقدامات در راستای سیاست‌های رئیس جمهور و مجلس است و سهمیه قیر وزارت راه و شهرداری‌ها نیز از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که می‌تواند کمک قابل توجهی به امور عمران استان باشد.

وی ادامه داد: تخصیص اعتبارات مسکن برای خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که می‌تواند نقش مؤثری در حل مشکلات مسکن ایفا کند.

ابراهیمی با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها تاکید کرد: انتظار می‌رود قبل از خرداد ماه، نیازها و امکانات مسکن ملی استان مشخص شده و برنامه‌ریزی‌ها انجام شود تا در آغاز پروژه‌ها با مشکلات مواجه نشویم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: ساختمان متعلق به نیروی انتظامی در مجاورت شهرک شهید سلیمانی همچنان بلاتکلیف است و انتظار می‌رود فرمانده جدید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

وی بیان کرد: صندوق ملی ۵۰۰ میلیارد تومان کمک قرض‌الحسنه برای تأمین نقدینگی استان‌ها اختصاص داده و پیش‌بینی می‌شود استان مرکزی حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان از این منابع دریافت کند.

ابراهیمی با اشاره به پروژه پل خیبر و اهمیت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی برای ساکنین و مسائل ترافیکی گفت: با توجه به گستردگی این پروژه و اهمیت تاریخی محدوده، لازم است اطلاع‌رسانی دقیق انجام شود تا نگرانی‌های مردم کاهش یابد.

وی بر ضرورت کنترل بازار مسکن و مدیریت اجاره بها و ساخت‌وساز تأکید کرد و افزود: این موضوع در دو سال گذشته به دلیل افزایش قیمت‌ها چالش‌زا بوده و نیازمند پیگیری جدی مسئولان استان و نمایندگان مجلس است.