جمالیان:تاخیر در تحویل پنج هزار مسکن مرکزی مردم را ناراضی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان ظهر شنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: از ۶ هزار و ۵۰۰ درخواست فرزندآوری، تنها ۲ هزار و ۹۷۰ مورد پاسخ داده شده و حدود ۳۰۰۰ درخواست همچنان بی‌پاسخ مانده که باعث نارضایتی مردم شده است.

وی افزود: این جلسات نباید صرفاً به ارائه گزارش محدود شود و باید فرصتی برای حل مشکلات و تقویت تعامل میان مدیران باشد، چرا که کمبود هماهنگی بین برخی مدیران روند اجرایی پروژه‌ها را کند کرده است.

جمالیان تصریح کرد: در شهر امیرکبیر حدود ۵۰۰ نفر مبالغ خود را پرداخت کرده‌اند اما تأخیر بانک‌ها در پرداخت‌ها باعث انتظار پیمانکاران برای چک‌های ۱۰ میلیارد تومانی شده است.

وی ادامه داد: ۵ هزار و ۲۵۵ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن سال ۱۴۰۰ که باید تا ۱۴۰۳ تحویل می‌شد، هنوز به مردم تحویل داده نشده است.

جمالیان تاکید کرد: با احتساب سه نفر برای هر واحد، حدود ۱۵۰ هزار نفر در انتظار تحویل مسکن هستند و تأخیرها موجب نارضایتی گسترده مردم شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: این مسائل نشان‌دهنده مشکلات جدی در گردش مالی پروژه‌ها است و جلسات مدیریتی باید به جای گزارش‌گیری صرف، به حل این مسائل اختصاص یابد.

وی با اشاره به عدم اجرای مصوبات شورای مسکن بیان کرد: پنج دستور کار شورای مسکن، از جمله تأمین و واگذاری زمین به متقاضیان دانشگاه علوم پزشکی، پس از ۶ ماه هنوز اجرا نشده و دانشگاه برای پیگیری مجبور به مراجعه مکرر است.

جمالیان تصریح کرد: در شرایط حساس امنیتی و اقتصادی کشور، هر مدیر باید دو برابر تلاش کند و انتظار می‌رود جلسات صرفاً به ارائه گزارش محدود نشود، بلکه به بررسی عملیاتی مشکلات، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای اجرایی اختصاص یابد تا نتیجه ملموس برای مردم حاصل شود.

وی افزود: پیگیری مصوبات در وزارتخانه‌ها بر عهده نمایندگان است اما استاندار می‌تواند با تجربه و ظرفیت خود روند اجرایی را تسریع و نارضایتی مردم را کاهش دهد.