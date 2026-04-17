لیگ فوتسال زنان در سایه ابهام قرار دارد/ اعتراض به فرمت جدید مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه کشور، تمامی رقابتهای ورزشی از جمله لیگ برتر فوتبال از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآمد و فعالیتهای ورزشی در سراسر کشور متوقف شد. با این حال با گذشت چندین هفته از این تصمیم هنوز تکلیف ادامه یا لغو رسمی مسابقات مشخص نشده و وضعیت نامشخصی بر ورزش کشور حاکم است.
گلناز طاهری سرمربی تیم فوتسال زنان گلبرگ تاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت نامشخص رقابتهای لیگ برتر در شرایط فعلی کشور اظهار داشت: در حال حاضر همه چیز به رأی کمیته انضباطی درباره دیدار استقلال تهران و هیئت خراسان رضوی بستگی دارد. اگر نتیجه این بازی به سود تیم استقلال اعلام شود آبیپوشان پایتخت چه با برگزاری سه هفته پایانی مسابقات و چه بدون برگزاری آنها از نظر امتیاز و جایگاه به عنوان قهرمان معرفی خواهند شد.
وی افزود: فارغ از بحث تعیین قهرمان عدم برگزاری سه هفته پایانی برای سایر تیمها نیز هزینهبر خواهد بود. باشگاهها یک فصل کامل برای این رقابتها هزینه و تلاش کردهاند تا نتیجه سرمایهگذاریشان دیده شود. در صورتی که بخواهیم لیگ را بدون برگزاری کامل همه دیدارها به پایان برسانیم عملاً میتوان گفت نتایج ۱۹ هفته گذشته نیز بیاثر خواهد شد و زحمات تیمها نادیده گرفته میشود.
سرمربی تیم فوتسال زنان گلبرگ تاکستان در واکنش به احتمال برگزاری رقابت های لیگ برتر در فصل آینده با حضور ۱۶ تیم هم گفت: این موضوع نیز مطرح شده که واقعاً جای تعجب دارد. در این صورت ظاهراً قرار است مسابقات در دو گروه هشت تیمی برگزار شود و در ادامه چند تیم برتر هر گروه به مرحله پلیآف صعود کنند. اینکه در لیگ امسال هیچ تیمی به دسته پایینتر سقوط نمیکند تا حدی میتواند نوعی بیعدالتی در حق سایر تیمها تلقی شود. همانطور که پیشتر هم اشاره کردم باشگاهها هزینههای قابل توجهی انجام دادهاند و در چنین شرایطی عملاً تفاوت چندانی میان تیم صدرنشین و تیم قعرنشین جدول وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر اضافه شدن چهار تیم دیگر و افزایش تعداد تیمها از ۱۲به ۱۶ میتواند بهطور بالقوه از کیفیت رقابتها بکاهد.
طاهری در ادامه درباره ارزیابی خود از کیفیت رقابتهای لیگ برتر در فصل جاری اظهار داشت: به اعتقاد من لیگ امسال یکی از بهترین لیگهایی بود که در سالهای اخیر برگزار شده است. اکثر تیمها شرایط مطلوبی داشتند و رقابتها بهگونهای پیش رفت که تا چند هفته پایانی هیچ تیمی نمیتوانست با قطعیت درباره قهرمانی یا سقوط اظهارنظر کند. در مجموع فکر میکنم لیگ جذابی را پشت سر گذاشتیم و مسابقات بهخوبی برگزار شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد تیم خود در فصل جاری رضایت دارید یا خیر؟ عنوان کرد: سال اولی بود که فعالیت خود را در لیگ برتر آغاز کردیم و عملاً بازیکن ملیپوشی نیز در اختیار نداشتیم. در نیمفصل دوم هم شرایط به گونهای پیش نرفت که بتوانیم تیم را تقویت کنیم اما با این وجود و با تکیه بر بازیکنان جوان و عمدتاً بومی موفق شدیم در کنار استقلال در صدر جدول قرار بگیریم. قطعاً تمایل داشتیم این روند را حفظ کنیم اما چنین امکانی فراهم نشد. با این حال از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم و امیدوارم در فصل آینده نیز تیم گلبرگ را با همین قدرت و کیفیت مشاهده کنیم.
