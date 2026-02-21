کشف ۱۶۵ قبضه سلاح جنگی در مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا در بازدید از پاسگاه مرزی کوزه رش شهرستان سلماس گفت: امروز ما شاهد هستیم که امنیت پایدار در مرزها حکم فرماست و مرزبانان عزیز با آمادگی کامل با توان بسیار بالا با سایر نیروهای مسلح با تمام وجود از مرزها دفاع می‌کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: مرزبانان آمادگی هرنوع تهدید را به فضل الهی دارند و اجازه نخواهند داد کسی به این مرز که شرافت و اقتدار ماست خدائی نخواسته چپ نگاه کند یا تعرضی داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به ناکامی قاچاقچیان سلاح و مهمات و توفیقات مرزبانان در طی چند روز گذشته، بیان داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سلاح، در روز گذشته تعداد ۶۵ قبضه سلاح جنگی در استان آذربایجان غربی و تعداد ۱۶۵ قبضه در سطح کشور کشف شده است.