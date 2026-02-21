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۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

فرمانده مرزبانی فراجا خبر داد؛

کشف ۱۶۵ قبضه سلاح جنگی در مرزها

کشف ۱۶۵ قبضه سلاح جنگی در مرزها

فرمانده مرزبانی فراجا از اجرای طرح مقابله با قاچاق سلاح و کشف ۱۶۵ قبضه سلاح جنگی طی یک هفته گذشته در مرزهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا در بازدید از پاسگاه مرزی کوزه رش شهرستان سلماس گفت: امروز ما شاهد هستیم که امنیت پایدار در مرزها حکم فرماست و مرزبانان عزیز با آمادگی کامل با توان بسیار بالا با سایر نیروهای مسلح با تمام وجود از مرزها دفاع می‌کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: مرزبانان آمادگی هرنوع تهدید را به فضل الهی دارند و اجازه نخواهند داد کسی به این مرز که شرافت و اقتدار ماست خدائی نخواسته چپ نگاه کند یا تعرضی داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به ناکامی قاچاقچیان سلاح و مهمات و توفیقات مرزبانان در طی چند روز گذشته، بیان داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سلاح، در روز گذشته تعداد ۶۵ قبضه سلاح جنگی در استان آذربایجان غربی و تعداد ۱۶۵ قبضه در سطح کشور کشف شده است.

کد مطلب 6755612

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      1 1
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      ضرورت دارد توانمندی بالقوه نیروی زمینی ارتش و سپاه،انتظامی و بسیج بکارگیری شده و با استفاده حداکثری از قوای مسلح از طریق مدیریت و توزیع نیرو و ادوات متناسب،حلقه های دفاعی کمکی به منظور دیده بانی و مراقبت زمینی و هوایی و تحکیم حفاظت فیزیکی از اماکن حیاتی و همچنین تامین امنیت شهری و بین شهری انجام شود
    • سیاوش IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      1 1
      پاسخ
      خدا لعنت کنه به افراد وطن فروشی که نقش در ناامنی این کشور رو دارن و خداوند پشت و پناه حافظان امنیت کشورمان باشد،خدانگهدار تک تک شما، از نیروی انتظامی تا بسیج و ارتش و سپاه، دم همتون گرم،

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