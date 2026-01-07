  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

سینا مهراد «کاپیتان» تلویزیون شد؛ تولید بزرگ‌ترین استعدادیابی ورزشی

سینا مهراد «کاپیتان» تلویزیون شد؛ تولید بزرگ‌ترین استعدادیابی ورزشی

مسابقه استعدادیابی ورزشی «کاپیتان» با اجرای سینا مهراد، به معرفی و نمایش استعدادهای ورزشی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، مسابقه استعدادیابی ورزشی «کاپیتان» با هدف کشف و معرفی استعدادهای کمتر دیده‌شده ورزشی تولید شده و قرار است به‌زودی از شبکه سه سیما و شبکه ورزش پخش شود.

سینا مهراد میزبانی و اجرای «کاپیتان» را بر عهده دارد؛ برنامه‌ای که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مسابقات استعدادیابی ورزشی تلویزیون، با رویکردی فراگیر و بدون محدودیت جنسیتی ساخته شده است.

بسکتبال، والیبال، فوتبال، فری‌استایل، بسکتبال نمایشی، پارکور، ووشو، فریزبی، هواداری، بدمینتون، ترامپولین، نینجا، ژیمناستیک، رزمی، ورزش باستانی، ژیمناستیک، طناب زنی، دوچرخه سواری و اسکیت رشته‌های متنوع این مسابقه هستند که شرکت کنندگان می‌توانند در آنها استعداد خود را عرضه کنند.

«کاپیتان» به تهیه کنندگی علی داوودی بنا دارد ظرفیت تازه‌ای از استعدادهای نوظهور ورزشی را معرفی کند؛ استعدادهایی که تاکنون فرصت دیده‌شدن در سطح ملی را نداشته‌اند.

کد خبر 6716899
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه