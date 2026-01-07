به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، مسابقه استعدادیابی ورزشی «کاپیتان» با هدف کشف و معرفی استعدادهای کمتر دیدهشده ورزشی تولید شده و قرار است بهزودی از شبکه سه سیما و شبکه ورزش پخش شود.
سینا مهراد میزبانی و اجرای «کاپیتان» را بر عهده دارد؛ برنامهای که بهعنوان یکی از بزرگترین مسابقات استعدادیابی ورزشی تلویزیون، با رویکردی فراگیر و بدون محدودیت جنسیتی ساخته شده است.
بسکتبال، والیبال، فوتبال، فریاستایل، بسکتبال نمایشی، پارکور، ووشو، فریزبی، هواداری، بدمینتون، ترامپولین، نینجا، ژیمناستیک، رزمی، ورزش باستانی، ژیمناستیک، طناب زنی، دوچرخه سواری و اسکیت رشتههای متنوع این مسابقه هستند که شرکت کنندگان میتوانند در آنها استعداد خود را عرضه کنند.
«کاپیتان» به تهیه کنندگی علی داوودی بنا دارد ظرفیت تازهای از استعدادهای نوظهور ورزشی را معرفی کند؛ استعدادهایی که تاکنون فرصت دیدهشدن در سطح ملی را نداشتهاند.
