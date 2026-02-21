لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهر اصفهان (مرکز استان) امروز با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر گرم ترین نقطه استان است.

وی با بیان اینکه سردترین نقطه استان نیز بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر پیش‌بینی می شود، افزود: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می دهد ، از امروز شنبه تا روز سه شنبه پنجم اسفندماه جوی پایدار در سطح استان حاکم است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: طی این مدت، آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و در مناطق مرکزی غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.

امینی خاطرنشان کرد: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری شرایط ناپایداری جو به صورت وزش باد به نسبت شدید تا شدید و تند باد لحظه ای در بیشتر مناطق فراهم بوده و در مناطق غربی احتمال بارش برف و باران محتمل است.