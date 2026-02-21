به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، این دیدار در حاشیه برگزاری رقابت‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ و با همراهی حامد کیا شمشکی، مربی تنها نماینده اسکی آلپاین مردان ایران در این دوره از بازی‌ها، برگزار شد.

در این نشست، طرفین درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه ورزش اسکی در ایران به‌ویژه در بخش بانوان، تبادل نظر کردند.

کرستی کاونتری ضمن ابراز خرسندی از حضور نمایندگان ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۶، بر نقش برنامه‌ریزی بلندمدت، آموزش اصولی و توجه به ظرفیت‌های انسانی در مسیر پیشرفت تأکید کرد.

در ادامه، بهرام ساوه‌شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی گزارشی از اقدامات انجام‌شده در توسعه اسکی به ویژه در بخش بانوان ارائه داد و گفت: فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی با تمرکز بر ارتقای سطح فنی ورزشکاران، حمایت از بانوان و حضور مؤثر در رویدادهای بین‌المللی، تلاش دارد جایگاه اسکی ایران را در سطح جهانی ارتقا دهد