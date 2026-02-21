  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

دیدار ساوه شمشکی با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی کشورمان در حاشیه رقابت‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا با کرستی کاونتری رئیس کمیته بین‌المللی المپیک دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، این دیدار در حاشیه برگزاری رقابت‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ و با همراهی حامد کیا شمشکی، مربی تنها نماینده اسکی آلپاین مردان ایران در این دوره از بازی‌ها، برگزار شد.

در این نشست، طرفین درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه ورزش اسکی در ایران به‌ویژه در بخش بانوان، تبادل نظر کردند.

کرستی کاونتری ضمن ابراز خرسندی از حضور نمایندگان ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۶، بر نقش برنامه‌ریزی بلندمدت، آموزش اصولی و توجه به ظرفیت‌های انسانی در مسیر پیشرفت تأکید کرد.

در ادامه، بهرام ساوه‌شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی گزارشی از اقدامات انجام‌شده در توسعه اسکی به ویژه در بخش بانوان ارائه داد و گفت: فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی با تمرکز بر ارتقای سطح فنی ورزشکاران، حمایت از بانوان و حضور مؤثر در رویدادهای بین‌المللی، تلاش دارد جایگاه اسکی ایران را در سطح جهانی ارتقا دهد

کد خبر 6755706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها