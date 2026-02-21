۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

جعفری: ذخایر گندم در مازندران امن و مطمئن است

جعفری: ذخایر گندم در مازندران امن و مطمئن است

ساری- سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه ذخایر گندم استان امن و قابل اطمینان است، گفت: سالانه ۴۹۰ هزار تن گندم در مازندران نیاز است.

محمد جعفری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالانه حدود ۴۹۰ هزار تن گندم برای تولید آرد و نان تأمین می‌شود و بیش از ۸۱ هزار تن گندم از کشاورزان استان به صورت خرید تضمینی جذب شده است.

وی افزود: ذخایر گندم استان اکنون بیش از سه ماه مصرف را پوشش می‌دهد و کیفیت گندم موجود به ۹۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد:همچنین با ایجاد فضای رقابتی سالم در صنعت آرد و نان و تأمین اقلام اساسی مانند شکر، برنج و روغن، امنیت غذایی و اطمینان خاطر مردم حفظ می‌شود.

جعفری تأکید کرد: این روند با هدف ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان و در راستای تأمین نیازهای اساسی مردم ادامه خواهد داشت.

