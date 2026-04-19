  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

حبیبی: کوچه‌ها و منازل شهدا نشان‌دار می‌شوند

حبیبی: کوچه‌ها و منازل شهدا نشان‌دار می‌شوند

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه از اجرای طرح هویت‌بخشی به کوچه‌ها و منازل شهدا و تبدیل آن‌ها به کانون‌های فرهنگی محلات خبر داد و بر حمایت دولت از جریان‌های مردمی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه یکشنبه در نشست ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا در بطن جامعه، از اجرای طرح‌های جدید برای معرفی و برجسته‌سازی منازل شهدا در محلات خبر داد.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت هنر برای هویت‌بخشی به فضاهای شهری استفاده شود، اظهار کرد: کوچه‌ها و خانه‌هایی که به نام شهدا مزین هستند باید به‌گونه‌ای مشخص و شاخص طراحی شوند تا جایگاه این خانواده‌ها برای عموم مردم به‌خوبی قابل درک باشد.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به جایگاه فرهنگی خانواده‌های شهدا، تصریح کرد: این خانواده‌ها سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و تکریم آنان نه یک انتخاب، بلکه یک وظیفه جدی برای همه مسئولان محسوب می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت گسترش «مکتب شهید سلیمانی» در جامعه، آن را یک ضرورت فکری و اعتقادی برای انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل‌های آینده دانست و گفت: حمایت از حرکت‌های خودجوش مردمی در این مسیر باید به شکل جدی دنبال شود.

حبیبی با اشاره به نقش دولت در این حوزه افزود: وظیفه اصلی دستگاه‌های اجرایی، فراهم کردن زیرساخت‌ها و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی مردمی است تا این جریان‌ها بتوانند اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رسیدگی به وضعیت یادمان‌ها و گلزار شهدا تأکید کرد و گفت: رفع نواقص زیرساختی مانند روشنایی و بهسازی این فضاها باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا شأن این اماکن حفظ شود.

کد مطلب 6805423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها