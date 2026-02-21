ماموستا مختار فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در ایام ماه مبارک رمضان گفت: این طرح فرصت مغتنمی برای فهم عمیق‌تر مفاهیم قرآنی و کاربرد آن در زندگی روزمره مردم است.

وی با بیان اینکه در قالب طرح «زندگی با آیه‌ها» هر روز یکی از آیات منتخب قرآن کریم محور برنامه‌های فرهنگی و تفسیری قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این اقدام که به همت سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری نهادهای فرهنگی برگزار می‌شود، زمینه تدبر عمومی در آیات الهی را فراهم کرده است.

وی در ادامه به تبیین مفاهیم آیات ۲۶۷ و ۲۶۸ سوره بقره پرداخت و گفت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید شیطان انسان را از فقر می‌ترساند و او را به کارهای زشت و ناپسند وادار می‌کند، در حالی که خداوند وعده آمرزش و فضل و رحمت می‌دهد و این پیام نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای انحراف انسان، ایجاد ترس از آینده و تنگدستی است.

ماموستا فرجی افزود: در ادامه آیه، خداوند می‌فرماید «یؤتی الحکمة من یشاء»؛ یعنی حکمت را به هر کس که بخواهد عطا می‌کند و هر کس به حکمت دست یابد، خیر فراوانی نصیب او شده است و این خیر کثیر تنها مال و ثروت نیست، بلکه بینش صحیح، قدرت تشخیص حق از باطل و توانایی تصمیم‌گیری درست در زندگی است که انسان را از بسیاری لغزش‌ها حفظ می‌کند.

اعتماد به وعده‌های الهی انسان را از وسوسه‌های شیطانی دور می‌کند

وی تصریح کرد: اگر انسان به وعده الهی اعتماد کند و بداند که فضل و مغفرت خداوند گسترده است، گرفتار وسوسه‌های شیطانی نخواهد شد و بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی، از جمله بخل، حرص و حتی برخی جرائم اقتصادی، ناشی از ترس افراطی از فقر است؛ در حالی که قرآن کریم انسان را به انفاق، سخاوت و توکل دعوت می‌کند.

این عالم اهل سنت کردستان با قدردانی از اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» گفت: ویژگی مهم این طرح آن است که مفاهیم بلند قرآنی را به صورت روزانه و مستمر در اختیار مردم قرار می‌دهد و وقتی هر روز یک آیه با توضیح و تفسیر کوتاه در قالب مسابقات پیامکی، محافل قرآنی و برنامه‌های فرهنگی ارائه می‌شود، ذهن و دل مردم با پیام الهی مأنوس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نسل جوان امروز بیش از هر زمان نیازمند حکمت است؛ حکمتی که در آیات الهی نهفته است و اگر جوانان بیاموزند که وعده خداوند حق است و فضل او بی‌پایان، بسیاری از نگرانی‌ها و اضطراب‌های آنان کاهش می‌یابد و در برابر وسوسه‌ها مقاوم‌تر می‌شوند.

ماموستا فرجی تأکید کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی حتی پس از ماه رمضان می‌تواند به شکل‌گیری یک جریان فرهنگی پایدار کمک کند.

وی افزود: قرآن کتاب زندگی است و نباید تنها در مناسبت‌ها به آن پرداخته شود و طرح «زندگی با آیه‌ها» گامی ارزشمند در جهت بازگرداندن قرآن به متن زندگی مردم است.

وی با بیان اینکه تدبر در قرآن زمینه‌ساز رشد فردی و اصلاح اجتماعی است، گفت: اگر جامعه به آموزه‌های الهی عمل کند، آرامش، همدلی و معنویت در آن گسترش می‌یابد و بسیاری از آسیب‌ها کاهش پیدا می‌کند.