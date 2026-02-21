خبرگزاری مهر، گروه استان ها- عاطفه وفاییان: ماه مبارک رمضان، ماه بازسازی نگاه انسان به زندگی است؛ ماهی که در آن، قرآن تنها برای تلاوت نازل نشده، بلکه آمده است تا «محاسبات» انسان را اصلاح کند. در چنین بستری، نهضت ملی «زندگی با آیهها» تلاش میکند آیات الهی را از قاب مفاهیم انتزاعی بیرون آورده و به میدان تصمیمهای روزمره انسان وارد کند؛ جایی که ترس، امید، انتخاب و کنشهای اخلاقی شکل میگیرند.
یکی از جدیترین چالشهای انسان معاصر، ترس از آینده و ناامنی اقتصادی است؛ ترسی که گاه آنچنان بر ذهن و دل سایه میاندازد که انسان را از سادهترین کارهای خیر، تصمیمهای درست و حتی وفاداری به ارزشها بازمیدارد. قرآن کریم این وضعیت را نه یک امر طبیعی، بلکه نتیجه یک «جنگ شناختی» معرفی میکند؛ جنگی که در آن، شیطان با وعده فقر، انسان را به انفعال، بخل و لغزش اخلاقی میکشاند.
آیه ۲۶۸ سوره بقره، با ترسیم دو جبهه کاملاً شفاف، انسان را در برابر یک انتخاب اساسی قرار میدهد: اعتماد به وعدهای که بر کمبود و اضطراب بنا شده یا تکیه بر وعدهای که از مغفرت، فزونی و فضل الهی سخن میگوید. طرح این آیه در سومین روز مسابقه «زندگی با آیهها»، دعوتی است به بازنگری در منطق تصمیمگیری انسان مؤمن؛ منطقی که یا اسیر ترس میشود یا بر مدار ایمان میچرخد.
ترس از فقر، نخستین ترفند شیطان برای دور کردن انسان از مسیر الهی است
نجمه اسفندیاری، معاون آموزش و پژوهش کانون طلاب و دانشآموختگان جامعهالزهرا سلاماللهعلیها خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیه ۲۶۸ سوره بقره، ترساندن انسان از فقر و سوق دادن او به فحشا را از مهمترین ابزارهای شیطان دانست و اظهار کرد: وعدههای الهی در مغفرت و فضل، نقطه مقابل فریبهای شیطانی است.
معاون آموزش و پژوهش کانون طلاب و دانشآموختگان جامعهالزهرا سلاماللهعلیها خراسان رضوی در تبیین مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره و در چارچوب «سؤال روز سوم مسابقه زندگی با آیهها»، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی برای بازگشت آگاهانه به وعدههای الهی دانست.
وی با استناد به آیه شریفه «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا» اظهار کرد: شیطان با وعده دروغین فقر، اضطراب و نگرانی را در دل انسان میاندازد تا او را از انفاق، کمک به نیازمندان و پایبندی به صداقت بازدارد.
اسفندیاری افزود: شیطان تلاش میکند این باور غلط را القا کند که اگر انسان در مسیر درست حرکت نکند، دچار فقر و کمبود خواهد شد، در حالی که این ترس، دروغین و ابزاری برای دور کردن انسان از کارهای خیر و ارزشهای اخلاقی است.
معاون آموزش و پژوهش کانون طلاب و دانشآموختگان جامعهالزهرا سلاماللهعلیها خراسان رضوی ادامه داد: پس از ایجاد ترس از فقر، شیطان انسان را به سمت فحشا و اعمال ناپسند سوق میدهد؛ زیرا زمانی که دل انسان از یاد خدا خالی و از نظر روحی ضعیف شود، زمینه برای پذیرش وسوسههای شیطانی فراهم میگردد.
وی با اشاره به بخش پایانی آیه گفت: در مقابل این وعدههای فریبنده، خداوند وعدهای حقیقی میدهد؛ وعده مغفرت و فضل. مغفرت به معنای رهایی از بار سنگین گناهان و فضل الهی، بخششی فراتر از تصور انسان است.
اسفندیاری تأکید کرد: خداوند هیچگاه بندگان خود را رها نمیکند و هر زمان انسان به سوی او بازگردد، توبه کند و از مسیرهای نادرست فاصله بگیرد، مشمول رحمت و بخشش الهی خواهد شد.
معاون آموزش و پژوهش کانون طلاب و دانشآموختگان جامعهالزهرا سلاماللهعلیها خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هرگاه انسان با وسوسههای شیطان یا ناامیدی از الطاف الهی مواجه شد، باید با لعن شیطان و امید بستن به وعدههای الهی، مسیر حق را انتخاب کند و به آرامش حقیقی دست یابد.
وعده فقر؛ ابزار همیشگی شیطان برای فلجکردن محاسبات مؤمنان
در ادامه زهرا ماشینی، مدیر مدرسه علمیه حضرت رقیه(س) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره اظهار کرد: شیطان با وعده فقر و ناامیدی، انسان را از انفاق، خیر و تصمیمهای درست بازمیدارد، در حالی که خداوند وعده مغفرت و فضل داده و خبرهای خوب تنها نزد اوست.
مدیر مدرسه علمیه حضرت رقیه(س) در تشریح مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره در سومین روز از مسابقه «زندگی با آیهها» بیان کرد: خداوند در این آیه بهروشنی دو نوع وعده را در برابر انسان قرار میدهد؛ وعده شیطان که مبتنی بر ترس، فقر و ناامیدی است و وعده الهی که بر پایه مغفرت، برکت و فزونی بنا شده است.
وی افزود: شیطان همواره تلاش میکند با خالیکردن دل انسان، او را به تسلیم وادارد؛ بهویژه در شرایطی که افراد دائماً در معرض اخبار نگرانکننده اقتصادی و محاسبات لحظهای قیمتها در فضای مجازی هستند. این فضا میتواند همان «تاریکخانههای شیطان» باشد که انسان در آن به دنبال روشنایی میگردد، در حالی که خورشید امید از مسیر دیگری طلوع میکند.
ماشینی با اشاره به کشمکشهای درونی انسان هنگام تصمیم برای انفاق یا مشارکت در کار خیر تصریح کرد: در همین لحظه، ندای شیطان انسان را از آینده میترساند و میگوید اگر فردا خودت محتاج شدی چه؟ قرآن این درگیری را یک جنگ شناختی تمامعیار معرفی میکند؛ جایی که شیطان وعده فقر میدهد و به زشتیها امر میکند، اما خداوند وعده آمرزش و فضل میدهد.
مدیر مدرسه علمیه حضرت رقیه(س)ادامه داد: جهانبینی شیطانی بر منطق کمشدن و کاستن استوار است و خروجی آن چیزی جز بخل و فساد اقتصادی نیست، در حالی که سنت الهی، دستگاه محاسباتی انسان را دگرگون میکند؛ بهگونهای که انفاق، نهتنها موجب کاهش نمیشود، بلکه میتواند چندین برابر برکت به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: هدف اصلی دشمن، مختلکردن دستگاه محاسباتی انسان مؤمن است تا او دچار محاسبه غلط شود؛ محاسبهای که در تصمیمهایی مانند ازدواج، فرزندآوری یا کسبوکار، انسان را بهدلیل ترس از هزینهها از اقدام بازمیدارد.
ماشینی تأکید کرد: وظیفه مؤمن، ایمان به وعده فضل الهی و اقدام بر اساس آن است؛ چراکه خبرهای خوب، مغفرت و برکت واقعی تنها در وعدههای خداوند نهفته است.
شیطان با ایجاد خطای محاسباتی انسان را میفریبد
حجتالاسلام موسی اسفندیاری، مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بینالمللی امامت در گفتگو با خبرنگار مهر در تبیین مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره در سومین روز از مسابقه «زندگی با آیهها» اظهار کرد: مهمترین ابزار شیطان، وسوسه و ایجاد خطای محاسباتی در تصمیمهای انسان است؛ در حالی که وعده خداوند، مغفرت و فضل گسترده الهی است.
مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بینالمللی امامت در پاسخ به سؤال روز سوم ماه مبارک رمضان در مسابقه «زندگی با آیهها»، با اشاره به آیه ۲۶۸ سوره بقره *«الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا»*، بیان کرد: قرآن کریم بارها انسان را نسبت به فریب شیطان، این دشمن آشکار و قسمخورده، هشدار داده است.
وی با بیان اینکه شیطان در قرآن خود را متعهد به گمراهکردن انسانها دانسته، افزود: مهمترین سلاح شیطان، وسوسه و وعدههای دروغین است؛ وعدههایی که با ایجاد اخلال در محاسبات ذهنی انسان، تصمیمهای او را منحرف میکند.
اسفندیاری ادامه داد: شیطان در موضوعاتی مانند انفاق و صدقه، محاسباتی نادرست به انسان القا میکند؛ بهگونهای که فرد تصور میکند با انفاق، مالش کم میشود، در حالی که خداوند در همین آیه وعده داده است که در برابر انفاق، چندین برابر پاداش میدهد.
مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بینالمللی امامت با تأکید بر اینکه شیطان تلاش میکند وعده الهی را از ذهن انسان پاک کند، تصریح کرد: خداوند در قرآن بارها فرموده است اگر کسی در راه خدا اقدامی کند، هم در دنیا و هم در آخرت پاداش خواهد گرفت و این وعده، بر خلاف محاسبات مادی و محدود شیطانی است.
وی خاطرنشان کرد: این خطای محاسباتی که شیطان ایجاد میکند، بزرگترین فریب اوست و خداوند در برابر آن، وعده مغفرت و فضل گسترده داده و تأکید کرده است که از خزانه فضل خود به بندگان میبخشد و برکت را در اموال آنان جاری میسازد.
آنچه آیه ۲۶۸ سوره بقره به روشنی نشان میدهد، این است که مسئله فقر، بیش از آنکه یک واقعیت بیرونی باشد، میتواند به یک ابزار ذهنی برای فلجکردن اراده انسان تبدیل شود. شیطان با بزرگنمایی آیندهای مبهم، انسان را از اقدام بازمیدارد و با تحریف محاسبات، او را به سمت انتخابهایی سوق میدهد که در نهایت، هم دنیا و هم آخرت او را تهدید میکند.
در مقابل، منطق الهی بر پایه وفور، برکت و اعتماد بنا شده است؛ منطقی که به انسان میآموزد هر گام در مسیر خیر، هر انفاق، هر تصمیم اخلاقی، نه کاهش، بلکه گشایش به همراه دارد. وعده مغفرت و فضل الهی، تنها یک دلخوشکنک معنوی نیست، بلکه قاعدهای حاکم بر نظام هستی است که بارها در تجربه فردی و اجتماعی مؤمنان به اثبات رسیده است.
مسابقه «زندگی با آیهها» با طرح چنین آیاتی، تنها یک رقابت فرهنگی نیست، بلکه تمرینی روزانه برای تصحیح نگاه انسان به زندگی است؛ نگاهی که اگر از ترس تهی و به وعده الهی متصل شود، میتواند انسان را از انفعال به کنش، از بخل به بخشش و از اضطراب به آرامش حقیقی برساند. این همان زیست قرآنی است که رمضان، بهترین فصل تمرین آن است.
