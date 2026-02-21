حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع شش حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این حوادث منجر به مصدومیت ۱۳ نفر شده است.

وی ادامه داد: طی هفته گذشته به سه مورد حوادث برخورد دو خودرو با یکدیگر، یک مورد سقوط از پل و دو مورد دیگر انحراف سواری از جاده امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از جان باختن یک نفر در مجموع حوادث هفته اخیر خبر داد و ادامه داد: حادثه مربوط به تصادف پراید و تریلی در کیلومتر ۱۵ محور گرمسار به ایوانکی بوده است.

درخشان به حادثه سقوط از پل پژو پارس کیلومتر ۳۵ محور دامغان به شاهرود اشاره کرد و اظهار داشت: به دو مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

وی افزود: انحراف از جاده نیسان کیلومتر ۶۴ محور شاهرود به آزادشهر یک مصدوم و انحراف از جاده خودرو سانگ یانگ کیلومتر ۶۵ محور دامغان به سمنان سه مصدوم برجای گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: تصادف آریزو ۵ و پراید کیلومتر ۱۰ محور شاهرود به آزادشهر با سه مصدوم، تصادف ایسوزو و کامیون بنز کیلومتر ۶۰ محور دامغان به سمنان با سه مصدوم از دیگر حوادث رانندگی هفته گذشته بوده است.