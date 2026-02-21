  1. استانها
  2. سمنان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

یک فوتی و ۱۳ مصدوم حاصل ۶ تصادف در جاده‌های استان سمنان

یک فوتی و ۱۳ مصدوم حاصل ۶ تصادف در جاده‌های استان سمنان

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان از وقوع شش سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان طی یک هفته گذشته خبر داد و گفت: متأسفانه این حوادث یک کشته و ۱۳ مصدوم بر جای گذاشت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع شش حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این حوادث منجر به مصدومیت ۱۳ نفر شده است.

وی ادامه داد: طی هفته گذشته به سه مورد حوادث برخورد دو خودرو با یکدیگر، یک مورد سقوط از پل و دو مورد دیگر انحراف سواری از جاده امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از جان باختن یک نفر در مجموع حوادث هفته اخیر خبر داد و ادامه داد: حادثه مربوط به تصادف پراید و تریلی در کیلومتر ۱۵ محور گرمسار به ایوانکی بوده است.

درخشان به حادثه سقوط از پل پژو پارس کیلومتر ۳۵ محور دامغان به شاهرود اشاره کرد و اظهار داشت: به دو مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

وی افزود: انحراف از جاده نیسان کیلومتر ۶۴ محور شاهرود به آزادشهر یک مصدوم و انحراف از جاده خودرو سانگ یانگ کیلومتر ۶۵ محور دامغان به سمنان سه مصدوم برجای گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: تصادف آریزو ۵ و پراید کیلومتر ۱۰ محور شاهرود به آزادشهر با سه مصدوم، تصادف ایسوزو و کامیون بنز کیلومتر ۶۰ محور دامغان به سمنان با سه مصدوم از دیگر حوادث رانندگی هفته گذشته بوده است.

کد خبر 6755778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها