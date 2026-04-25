۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

امداد به ۳۳ حادثه در استان سمنان؛ ۴ نفر در تصادفات جان باختند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به ۳۳ حادثه مختلف طی یک هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث چهار نفر در تصادفات جاده‌ای جان باختند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۳۳ حادثه مختلف طی یک هفته گذشته در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: سیل و آب گرفتگی، تصادفات رانندگی، سقوط، آتش سوزی، حوادث صنعتی و کارگاهی و غیره از جمله آن ها است.

وی با اشاره به اینکه در بین حوادث فوق ۶۱ نفر حادثه دیده و ۴۴ نفر مصدوم شدند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۴ نفر توسط هلال احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه شهر سمنان با ۹ مورد بیشترین تعداد حوادث را در بین شهرهای استان داشت، افزود: طی بازه یک هفته اخیر ۱۵۲ نیروی عملیاتی و ۴۰ خودرو در خدمت رسانی به هموطنان بودند.

درخشان با اشاره به اینکه ۱۱ مورد حوادث فوق از نوع انواع تصادفات رانندگی بوده است، اظهار کرد: این حوادث باعث مصدومیت ۳۷ نفر و کشته شدن چهار نفر شده است.

وی ادامه داد: از بین تصادفات رانندگی سه مورد تصادف دو خودرو با یکدیگر، پنج مورد واژگونی و سه مورد سقوط از پل رخ داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بیشترین آمار مصدومان حادثه را مربوط به تصادف مزدا وانت و پژو پارس در کیلومتر ۲۵ محور گرمسار به ایوانکی دانست و بیان کرد: این حادثه هفت مصدوم داشت.

درخشان اضافه کرد: مهمترین حادثه نیز برخورد تویوتا اوریون و سمند با دو شتر در محور جندق بود که یک کشته نیز برجای گذاشت.

