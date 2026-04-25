امداد به ۳۳ حادثه در استان سمنان؛ ۴ نفر در تصادفات جان باختند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۳۳ حادثه مختلف طی یک هفته گذشته در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: سیل و آب گرفتگی، تصادفات رانندگی، سقوط، آتش سوزی، حوادث صنعتی و کارگاهی و غیره از جمله آن ها است.

وی با اشاره به اینکه در بین حوادث فوق ۶۱ نفر حادثه دیده و ۴۴ نفر مصدوم شدند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۴ نفر توسط هلال احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه شهر سمنان با ۹ مورد بیشترین تعداد حوادث را در بین شهرهای استان داشت، افزود: طی بازه یک هفته اخیر ۱۵۲ نیروی عملیاتی و ۴۰ خودرو در خدمت رسانی به هموطنان بودند.

درخشان با اشاره به اینکه ۱۱ مورد حوادث فوق از نوع انواع تصادفات رانندگی بوده است، اظهار کرد: این حوادث باعث مصدومیت ۳۷ نفر و کشته شدن چهار نفر شده است.

وی ادامه داد: از بین تصادفات رانندگی سه مورد تصادف دو خودرو با یکدیگر، پنج مورد واژگونی و سه مورد سقوط از پل رخ داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بیشترین آمار مصدومان حادثه را مربوط به تصادف مزدا وانت و پژو پارس در کیلومتر ۲۵ محور گرمسار به ایوانکی دانست و بیان کرد: این حادثه هفت مصدوم داشت.

درخشان اضافه کرد: مهمترین حادثه نیز برخورد تویوتا اوریون و سمند با دو شتر در محور جندق بود که یک کشته نیز برجای گذاشت.