  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

استاندار آذربایجان شرقی: گره‌های معادن استان باید در دو ماه باز شود

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های قانونی بخش معدن، بر حل‌وفصل سریع اختلافات اکتشافی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در جلسه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته از ظرفیت‌های این قانون در استان به‌درستی استفاده نشده است، اظهار کرد: اختلافات موجود بر سر محدوده‌های اکتشافی معدنی باید حداکثر ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط افزود: برای رفع موانع موجود و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، «کمیته تعامل» تشکیل می‌شود و رؤسای دستگاه‌ها موظف‌اند شخصاً در این کارگروه حضور داشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی فضای سرمایه‌گذاری در بخش معدن تصریح کرد: حل اختلافات اکتشافی و برطرف کردن موانع حقوقی و اجرایی، نقش مهمی در رونق‌بخشی به فعالیت‌های معدنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان دارد.

سرمست خاطرنشان کرد: از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای فعال‌سازی معادن، حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد تحرک اقتصادی در این بخش استفاده خواهد شد.

کد خبر 6755806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها