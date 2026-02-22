  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

sarmast: از نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف در اداره استان استفاده می‌شود

سرمست: از نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف در اداره استان استفاده می‌شود

تبریز-نشست هم‌ اندیشی و همفکری اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استانی با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی با هدف تبادل نظر و استفاده از ظرفیت‌های فکری جامعه در مدیریت و قانون‌گذاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در این نشست با تأکید بر اهمیت همفکری و استفاده از خرد جمعی در تصمیم‌ گیری‌ ها، اظهار کرد: بهره‌ گیری از دیدگاه‌ های کارشناسی و نظرات تخصصی نخبگان، یکی از الزامات حکمرانی مطلوب است. بدون استفاده از ظرفیت‌ های فکری جامعه، تصمیم‌ گیری‌ ها نمی‌تواند از اثربخشی لازم برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه در اداره استان همواره تلاش شده از نظرات اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، فعالان اقتصادی، تشکل ‌ها و صاحب‌ نظران استفاده شود، افزود: برگزاری نشست‌ هایی هم‌اندیشی فرصت مناسبی برای تبادل دیدگاه‌ ها و کمک به ارتقای کیفیت تصمیم‌ سازی و تصمیم‌ گیری در مدیریت کلان است.

استاندار آذربایجان‌ شرقی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مراکز فکری و نخبگان می‌تواند به شناسایی بهتر مسائل و ارائه راهکارهای مؤثر کمک کند و مدیریت استان نیز از این تعامل و همفکری استقبال می‌کند.

کد خبر 6756337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها