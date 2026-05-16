۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

ملااسماعیلی: ۹۹ درصد درآمدهای مرکزی از محل مالیات تأمین می‌شود

اراک- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مرکزی گفت: ۹۹ درصد درآمدهای این استان از محل مالیات تأمین می‌شود که نشان‌دهنده اتکای اصلی منابع مالی به درآمدهای پایدار مالیاتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملااسماعیلی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: درآمد استان مرکزی از ۴۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری هدفگذاری شده که بیانگر رشد حدود ۷۰ درصدی است.

وی افزود: در ماه نخست سال جاری نیز از سهمیه ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، میزان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد محقق شده است.

ملااسماعیلی تصریح کرد: در سال گذشته مجموع درآمدهای استان مرکزی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که معادل ۸۲ درصد سهمیه تعیین‌شده و نسبت به سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: ۹۹ درصد درآمدهای استان مرکزی از محل مالیات تأمین می‌شود و میزان تحقق درآمدهای استانی نسبت به سال قبل ۱۱۵ درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تاکید کرد: بخش عمده پرونده‌های مالیاتی خارج از استان به استان مرکزی منتقل شده و در شهرستان ساوه شفاف‌سازی‌های لازم انجام گرفته است.

وی افزود: با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی، مسئولیت وصول و ارسال درآمدها بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی می باشد که در این زمینه همکاری مطلوبی از سوی دستگاه‌ها صورت گرفته است.

ملااسماعیلی بیان کرد: با توجه به وصول ارزش افزوده، مبالغ قابل توجهی به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تزریق شده و جلسات ماهیانه به‌صورت منظم در این زمینه برگزار می‌شود.

