به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملااسماعیلی ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: درآمد استان مرکزی از ۴۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری هدفگذاری شده که بیانگر رشد حدود ۷۰ درصدی است.
وی افزود: در ماه نخست سال جاری نیز از سهمیه ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، میزان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد محقق شده است.
ملااسماعیلی تصریح کرد: در سال گذشته مجموع درآمدهای استان مرکزی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که معادل ۸۲ درصد سهمیه تعیینشده و نسبت به سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: ۹۹ درصد درآمدهای استان مرکزی از محل مالیات تأمین میشود و میزان تحقق درآمدهای استانی نسبت به سال قبل ۱۱۵ درصد رشد داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تاکید کرد: بخش عمده پروندههای مالیاتی خارج از استان به استان مرکزی منتقل شده و در شهرستان ساوه شفافسازیهای لازم انجام گرفته است.
وی افزود: با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی، مسئولیت وصول و ارسال درآمدها بر عهده مدیران دستگاههای اجرایی می باشد که در این زمینه همکاری مطلوبی از سوی دستگاهها صورت گرفته است.
ملااسماعیلی بیان کرد: با توجه به وصول ارزش افزوده، مبالغ قابل توجهی به دهیاریها و شهرداریها تزریق شده و جلسات ماهیانه بهصورت منظم در این زمینه برگزار میشود.
