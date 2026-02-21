مسلم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان فرآیند ثبت‌نام نهایی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان خبر داد و گفت: در مجموع ۵۶۳ نفر در ۷۳ روستای شهرستان تنگستان برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی روستا ثبت‌نام کردند.

وی افزود: در بخش مرکزی تنگستان، ۲۸۵ نفر داوطلب شامل ۲۳۴ مرد و ۵۱ زن ثبت‌نام خود را نهایی کرده‌اند که نشان‌دهنده درصد استقبال ۹۱/۲۹ درصدی در این بخش است و در بخش دلوار نیز، ۲۷۸ نفر داوطلب شامل ۲۶۰ مرد و ۱۸ زن نام‌نویسی کرده‌اند که میزان استقبال در این بخش ۸۴ درصد اعلام شده است.

فرماندار تنگستان اظهار کرد: این شهرستان نسبت به دوره قبل انتخابات شوراهای روستا، ۷ درصد افزایش در میزان ثبت‌نام داشته است.

سلیمانی همچنین به ترکیب کرسی‌های این شوراها اشاره کرد و گفت: در مجموع، روستاهای شهرستان تنگستان دارای ۲۳۵ کرسی شورا هستند که از این میان، ۶۵ روستا دارای ۳ کرسی و ۸ روستا دارای ۵ کرسی می‌باشند.