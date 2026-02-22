رشد مشارکت داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی روستا در بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر دادشاهی با اعلام آغاز فرآیند ثبتنام از ۲۴ بهمنماه تا پایان مهلت نامنویسی در اول اسفندماه، اظهار داشت: در این مدت در مجموع ۲۲۹ نفر برای رقابت در انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۲۱۶ نفر (۹۳ درصد) آقایان و ۱۳ نفر (۷ درصد) بانوان هستند.
وی افزود: ثبتنامها در ۴۰ روستای بخش مرکزی برای تصاحب ۱۲۰ کرسی شورای اسلامی انجام شده است.
بخشدار مرکزی بشاگرد با اشاره به رشد مشارکت نسبت به دوره گذشته خاطرنشان کرد: تعداد ثبتنامکنندگان این دوره نسبت به دوره قبل، ۶ نفر بیشتر بوده که معادل ۲.۷ درصد افزایش داشته است.
دادشاهی ضمن قدردانی از حضور داوطلبان تصریح کرد: این استقبال ارزشمند بیانگر احساس مسئولیت و اهتمام مردم شریف بخش مرکزی در مسیر پیشرفت و آبادانی روستاهاست.
وی همچنین اظهار داشت: از این پس، فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان طبق قانون آغاز میشود و امیدواریم با همکاری عوامل اجرایی و همراهی مردم، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند در سطح روستاهای بخش مرکزی باشیم.
