ربیعی: دیدار با ملوان تاکتیکی و فیزیکی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی عصر شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ملوان بندرانزلی اظهار کرد: در ابتدا با مردم عزیز ایران که در روزهای گذشته عزیزان خود را از دست داده‌اند ابراز همدردی می‌کنم و برای بازماندگان صبر مسئلت دارم.

وی با قدردانی از اعتماد ارکان باشگاه افزود: از مالک، هیئت‌مدیره و مدیریت باشگاه بابت اعتمادی که به من داشتند تشکر می‌کنم همچنین وظیفه خود می‌دانم از زحمات دراگان اسکوچیچ قدردانی کنم؛ ایشان از نظر فنی و شخصیتی چهره‌ای برجسته هستند و حتی در قطر با وی دیدار و برای شروع کار از او رخصت گرفتم. حال که شرایط به گونه‌ای رقم خورد که او در باشگاه باقی نماند، امیدوارم بتوانم خدمات شایسته‌اش را ادامه دهم.

هویت تراکتور در شور هواداران است

سرمربی تراکتور با اشاره به نقش هواداران این تیم بیان کرد: هویت واقعی تراکتور در وجود و شور هواداران پرشورش نهفته است. خوشحالم این فرصت نصیب من و همکارانم شده تا تمام توان خود را برای رقم زدن اتفاقات خوب در تبریز به کار بگیریم.

ربیعی درباره دیدار فردا مقابل ملوان گفت: ملوان تیمی اصیل و قابل احترام است و مازیار زارع از همکاران خوب من هستند. پیش‌بینی می‌کنم شاهد دیداری کاملاً تاکتیکی و فیزیکی همراه با پرس سنگین از سوی هر دو تیم باشیم.

وی درباره شرایط تیمش نیز اظهار کرد: با توجه به فشردگی مسابقات و برگزاری بازی‌ها هر سه روز یک‌بار، تنها یک جلسه تمرین و ریکاوری داشتیم؛ با این حال تیم آماده است و امیدوارم بتوانیم با کسب امتیازات کامل زمین را ترک کنیم.

بر اساس این گزارش، کادر فنی ملوان به دلیل تداخل این نشست با جلسه آنالیز باشگاه در کنفرانس خبری حضور نیافتند.