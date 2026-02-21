حجت الاسلام والمسلمین حبیبالله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آیه روز مربوط به طرح زندگی با آیه ها با اشاره به آیه ۲۶۸ سوره سوره بقره، «الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا» اظهار کرد: یکی از شاخصههای مهم وسوسههای شیطانی، القای ترس از فقر و تنگدستی است، شیطان با بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و معیشتی، انسان را به سمت ناهنجاریها و گناه سوق میدهد.
وی افزود: در مقابل، خدای متعال همواره وعده مغفرت، فضل و رحمت میدهد و مسیر امید، آرامش و حسنظن به پروردگار را پیش روی بندگان میگشاید و هر اندیشهای که انسان را به یأس، اضطراب و بدبینی بکشاند، نشانهای از نزدیکی شیطان است و هر فکر روشنی که امید و اطمینان به رحمت الهی را تقویت کند، جلوهای از حضور فرشتگان الهی در کنار انسان به شمار میرود.
حجت الاسلام فرحزاد، با استناد به روایتی از امام صادق علیهالسلام درباره حالات متغیر روحی انسان بیان کرد: حزن و اندوه بیمقدمه که بدون وقوع حادثهای خاص بر دل انسان عارض میشود، میتواند نشانه نفوذ وسوسههای شیطانی باشد و در مقابل، نشاط، سرور و آرامش ناگهانی، علامت تقرب ملائکه و امداد الهی است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت استعاذه و ذکر الهی گفت: تکرار اذکاری همچون لا اله الا الله و نیز قرائت سورههای قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون از جمله توصیههای بزرگان برای دفع وساوس شیطانی است و میتواند سپری معنوی در برابر هجمههای فکری و رسانهای باشد.
تمسک عملی به اهلبیت علیهمالسلام و قرار گرفتن در سایه ولایت، تنها راه نجات از این گرداب است
این کارشناس دینی با بیان اینکه زمین از دامهای شیاطین جن و انس آکنده است، تصریح کرد: در فضای کنونی که شبکههای معاند با هزینههای گسترده به دنبال انحراف فکری نسل جوان هستند، تمسک عملی به اهلبیت علیهمالسلام و قرار گرفتن در سایه ولایت، تنها راه نجات از این گرداب است.
وی ادامه داد: اگر انسان در پناه پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهمالسلام قرار گیرد، شیطان راهی برای نفوذ نخواهد یافت و امنیت معنوی در سایه ولایت تحقق مییابد.
فرحزاد با اشاره به حدیث قدسی خاطرنشان کرد: حقیقت حضور الهی در جان انسان مؤمن متجلی میشود و انسان اگر به این باور برسد که همه هستی او وابسته به اراده پروردگار است، از هرگونه خودبینی و غرور فاصله میگیرد.
وی با بیان اینکه انسان بدون اتکای به خداوند، فقیر مطلق است، اظهار کرد: جملهای از بزرگان اخلاق نقل شده که ما با خدا همه چیزیم و بیخدا هیچ و این نگاه توحیدی، معیار سنجش ارزشها و جهتدهنده حرکت انسان در مسیر کمال است.
وی همچنین با اشاره به فرازهایی از دعای جوشن کبیر گفت: تأمل در اسماء جمال و رحمت الهی در این دعا، روح امید را در انسان تقویت میکند و نشان میدهد که رحمت خداوند بر غضب او پیشی گرفته است.
فرحزاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هر آنچه در اختیار انسان است، جلوهای از اراده الهی است، عنوان کرد: حتی تپش قلب و گردش هستی نیز خارج از حاکمیت خداوند نیست و انسان لحظهای بدون عنایت او قادر به ادامه حیات نخواهد بود.
وی با دعوت به انس عمیقتر با قرآن کریم در ماه رمضان تأکید کرد: بهرهمندی از برکات این ماه تنها به قرائت ظاهری محدود نمیشود، بلکه فهم معارف قرآن و عمل به آموزههای آن، شرط بهرهگیری حقیقی از ضیافت الهی است.
