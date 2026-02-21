به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه شنبه در ستاد پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور لرستان با تشریح دستاوردهای این سفر اظهار داشت: سفر اخیر رئیسجمهور به لرستان، بسیار عمیقتر و تأثیرگذارتر از سفرهای معمول بود، این سفر حاصل بیش از دو ماه کار کارشناسی بر روی گرههای اصلی توسعه استان بود که از قبل شناسایی شده بود.
اختصاص ۱۳۰ هزار میلیارد در سفر رئیسجمهور به لرستان
وی افزود: در این راستا جلسات سهجانبه و چهارجانبهای با سازمانهای ذیربط از جمله وزارت نیرو و سازمان برنامهوبودجه و نشستهای مؤثری با سرمایهگذاران داشتیم که منجر به جمعبندی مناسبی شد.
استاندار لرستان با اشاره به اعتبارات مصوب شده سفر، تصریح کرد: قریب ۲۲ هزار و ۳۱۰ هزار میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی مهم و حیاتی اختصاص یافت و توافقاتی با بانکهای عامل صورت گرفت که بر اساس آن ۲۲۰ میلیون دلار بهصورت ارزی برای پروژههای نیازمند به ارز، در اختیار ستاد اجرایی سفر قرار خواهد گرفت.
شاهرخی، ادامه داد: در نشست با سرمایهگذاران ملی و بینالمللی در تهران نیز تفاهمنامه سرمایهگذاری به ارزش ۵۵ هزار میلیارد تومان تنظیم شده است که تحقق آن نیازمند پیگیری مجدانه دستگاههای اجرایی استان است.
وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات و تفاهمنامههای این سفر بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، تأکیدکردن: این اعتبارات بیسابقه است برای مثال، در ۲۰ سال گذشته تنها ۱۶۰ میلیارد تومان برای سد «معشوره» تخصیص داده شد؛ اما در این سفر دو همت در نظر گرفته شد.
تصویب ۳۱ پروژه شاخص و بنیادی
استاندار گفت: دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به پروژههای حیاتی و نیمهتمام بیمارستان «نیایش» خرمآباد، «رازی» کوهدشت و «گهر» دورود اختصاصدادهشده است.
شاهرخی، بیان کرد: برای سد «مخمل کوه» که آب شرب و صنعت را تکمیل میکند هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و فاز دوم تصفیهخانه آب خرمآباد چهار همت در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به تعداد پروژههای مصوب، گفت: بر اساس دستهبندی انجام شده، ۳۱ پروژه شاخص و بنیادی که هر کدام از اهمیت بالایی برخوردارند، جدا شدهاند که امیدواریم در این دولت به سرانجام برسند.
استاندار لرستان، افزود: ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز با بانکها برای پرداخت به بخشهای مختلف تفاهم شده است، این تسهیلات در قالب ۴۷۶ پروژه شامل ۲۴ پروژه صنعت و معدن، ۲۳۷ پروژه کشاورزی، هفت پروژه گردشگری و چندین پروژه انرژی توزیع خواهد شد.
مدیران به دنبال جذب اعتبارات سفر رئیسجمهور بروند
شاهرخی خطاب به مدیران اجرایی استان، هشدار داد: این مصوبات یک فرصت تاریخی است، باید تصور کنیم کار تمام شده است. ما برای گرفتن این مصوبات دویدیم و تلاش کردیم، اما برای اجرا نیز باید با همان قدرت حرکت کنیم، باتوجهبه شرایط خزانه و محدودیتهای اعتباری، جذب این منابع نیازمند تلاش شبانهروزی است.
وی با انتقاد از افتادن در دام کارهای روزمره و فشارهای اداری که وقت مدیران را میگیرد، گفت: باید جزئیات هر پروژه و سهم هر دستگاه از این اعتبارات دقیقاً مشخص و رصد شود. اگر امروز برای پیگیری اعتبارات نزد وزارتخانهها و سازمانهای ملی حرکت نکنیم، این اعتبارات از دست ما خارج میشود و قابلجبران نیست.
استاندار لرستان خطاب به مدیران بانکهای استان هم گفت: انتظار داریم برای تأمین منابع این مصوبات، از ظرفیتهای بانکهای عامل در تهران استفاده کنید و باید هرچه سریعتر طرحهای خود را برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی کنید.
رصد روزانه پروژههای سفر رئیسجمهور
شاهرخی از تشکیل رسمی ستاد پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور با ترکیب اعضای این جلسه خبر داد و گفت: مسئولیت این ستاد بر عهده معاون هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی گذاشته شده است، معاون سیاسی و امنیتی استاندار نیز در این مسیر پاسخگو بوده و پیگیریها را انجام خواهند داد.
وی تأکید کرد: وضعیت تکتک پروژههای عمرانی باید بهصورت روزانه رصد و مشخص شود که هر پروژه قرار است به کجا برسد و روزانه چه اقدامی برای آن انجام میشود.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهمنامههای ۵۵ هزار میلیاردتومانی با سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: ما در تهران با اتکا به اعتماد رئیسجمهور و نهاد ریاستجمهوری برای این سرمایهگذاران فرش قرمز پهن کردیم، باید آنها را به استان دعوت کنیم و با ایجاد یک تیم ویژه موانع پیشروی آنها را برطرف کنیم، باید با این سرمایهگذاران بهگونهای رفتار کنیم که این تفاهمنامهها منجر به جذب سرمایه و اجرای پروژه شود.
شاهرخی با تأکید بر اینکه کار اصلی سفر از امروز شروع میشود، گفت: دستگاههای اجرایی باید تدارک خود را برای اجرای پروژهها ببینند.
