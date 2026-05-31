به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان عسکری عصر یکشنبه در نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور در بخش اقتصادی افزود: بانکهای عامل استان باید آمار عملکردی ارائه دهند که چه تعداد از این طرحها را پذیرش کردند.
وی اظهار کرد: اعتبارات سفر در این بخش ۱۴ هزار میلیارد تومان است که برای دو سال استان در نظر گرفتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای امسال هفت هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بانکهای استان ابلاغ شد.
وی تاکید کرد: سالهای گذشته اعتبارات استان به همراه تسهیلات تکلیفی قانون بودجه حداکثر هزار میلیارد تومان بود، اما اعتبارات سفر رئیس جمهور ظرفیت خوبی برای تحول در بخش اقتصادی و اشتغال است.
عسکری تصریح کرد: جذب و حمایت از سرمایهگذاران مورد تاکید است و از سیستم بانکی انتظار است، نهایت همکاری را با سرمایهگذاران بکار گیرند تا نیازی به برخورد نباشد
وی بیان کرد: دستگاهها کارشناس ویژه برای پیگیری اعتبارات سفر به بانکها معرفی نمایند و بانکها لیست مدارک مورد نیاز را به دستگاههای حوزه اقتصادی اعلام کنند تا روند پرداخت تسهیلات بررسی، پیگیری و سریعتر شود.
