سوال روز چهارم مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان کرمانشاه ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه هدایایی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز چهارم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. خدا، بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است

۲. شیطان میان مومنان جدایی می اندازد

۳. لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴. کمک به فقرا و نیازمندان

جهت شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۹۱ ارسال کنید.

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح در همین خبر اطلاع‌رسانی می‌شود.