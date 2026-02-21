۲ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۳

سؤال روز سوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در خراسان شمالی اعلام شد

بجنورد -سؤال سوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» با محوریت آیه ۲۶۸ سوره مبارکه بقره در خراسان شمالی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سؤال روز سوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» به این شرح است:

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره مبارکه بقره

«الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا»

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- از زیادی دشمن نترسید

۲- تمام عزت نزد خداست

۳- ببخش تا بخشیده شوی

۴- روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

علاقه‌مندان می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۲۱۳ ارسال کنند.

در این مسابقه، هر روز به قید قرعه ۱۰ جایزه یک‌میلیون‌تومانی به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان که پاسخ صحیح را ارسال کنند اهدا می‌شود.

مهلت شرکت در مسابقه تا ساعت ۲۴ روز شنبه، دوم اسفند است و اسامی برندگان، یک روز بعد از برگزاری مسابقه اعلام خواهد شد.

برگزیدگان روز سوم مسابقه پیامکی زندگی با آیه‌ها

