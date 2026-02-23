به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فادی القاسم مدیر اردوگاه الهول اعلام کرد که مسئولان سوریه این اردوگاه را که پیشتر از سوی نیروهای قسد اداره می شد و طی سالیان طولانی دربرگیرنده خانواده های عناصر داعشی بود بستند.
وی اضافه کرد که این اقدام بعد از خروج آخرین نفر از ساکنان اردوگاه الهول صورت گرفت. تمام خانواده های سوری و غیر سوری این اردوگاه منتقل شده اند.
لازم به ذکر است که عناصر رژیم جولانی چندی قبل کنترل این اردوگاه را از نیروهای قسد تحویل گرفتند. این در حالی است که وال استریت ژورنال گزارش داده بود دست کم 20 هزار تن از جمله عناصر داعشی از این اردوگاه فرار کرده اند.
اردوگاه مذکور محل استقرار 24 هزار تن با 42 تابعیت مختلف بود.
نظر شما