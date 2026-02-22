تربیت ۶۲۰۰ حافظ قرآن در نیروی انتظامی خراسان جنوبی 

حجتالاسلام صفورائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرماندهی انتظامی کشور و به تبع آن، فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی افتخار دارد که به عنوان پلیسی در تراز انقلاب اسلامی، از ابتدای اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» به ویژه در ماه مبارک رمضان و در طول سال، برنامههای متنوعی را دنبال کند.
وی با بیان اینکه در «چهارشنبههای قرآنی» هر هفته، همکاران کادر و سربازان وظیفه در قالب محافل قرآنی به بحث و تبادل نظر درباره آیات کلامالله وحی و نهجالبلاغه میپردازند، گفت: در این جلسات، علاوه بر تفسیر آیات قرآن کریم، آموزشهایی در زمینه روخوانی، روانخوانی و حفظ قرآن به شرکتکنندگان ارائه میشود.
۶۲۰۰ حافظ قرآن
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیتهای مستمر قرآنی در این نهاد، بیان کرد: از سالهای گذشته تاکنون، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ حافظ قرآن کریم از میان کارکنان کادر و خانوادههای آنان در مجموعه انتظامی استان داشتهایم که تعدادی از آنان حافظ کل قرآن هستند.
حجتالاسلام صفورائی تصریح کرد: این موفقیت، افتخاری برای فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی محسوب میشود، چرا که زندگی کارکنان و خانوادههای آنان بر اساس مفاهیم والای قرآن کریم پایهریزی شده و در عمل نیز به آن پایبند هستند.
وی در ادامه به نقش این انس با قرآن در آرامش و امنیت استان اشاره کرد و گفت: در فتنه اخیر که ماهیتی شبهکودتا داشت، نیروهای پلیس جان خود را برای دفاع از جان، مال و ناموس مردم خراسان جنوبی در کف دست نهادند. خراسان جنوبی آخرین استانی بود که این فتنه در آن آغاز شد و نخستین استانی بود که این فتنه در آن خاموش گشت که همه این توفیقات به برکت قرآن کریم و مفاهیم والای آن و اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» حاصل شد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) که میفرمایند: «هرگاه فتنهها به شما روی آورند، به قرآن پناه ببرید»، تأکید کرد: اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» موجب افزایش بصیرت و آگاهی کارکنان انتظامی و خانوادههایشان برای مقابله با فتنهها شده است و آنان همواره خود را سرباز ولایت و مدافع امنیت در راه خدمت به مردم میدانند.
نظر شما